Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek

Sağlık uygulama tebliği değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.

KATILIM PAYI VE İLAVE ÜCRET İSTENMEYECEK

Böylece özel hastaneler, koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek. Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğ şu şekilde:

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "(*) Acil hal;" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(*) Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir"

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna "ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden." ibaresi eklenmiştir.

j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler,

k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "tanımlı ilaçlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "plazmaferez tedavileri," ibaresinden sonra gelmek üzere "immün plazma tedarik ve uygulama," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğin;

a) 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/4/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

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