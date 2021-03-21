Koronavirüs vakalarıyla sarsılan Altekma kupada Spor Toto'ya konuk

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Altekma yarın deplasmanda Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Altekma yarın deplasmanda Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Koronavirüs vakaları nedeniyle 13 Mart'ta Halkbank'la iç sahada oynanması gereken Efeler Ligi Play-Off maçına çıkmayıp hükmen mağlup sayılan Altekma'da ilk etapta 4 olan pozitif vaka sayısı daha sonra 12'ye yükselmişti. Kadrosundaki 4 oyuncuda sorun bulunmayan İzmir temsilcisinde ilk etapta salgına yakalanan 4 oyuncunun karantina sürelerinin sona erdiği öğrenildi. Mavi-beyazlılar yapılacak son PCR testi sonuçlarına göre hareket edecek. Yönetim en az 8 kişilik kadroyla Ankara deplasmanına gidilmesini planlıyor. Altekma, zorlu Başkent deplasmanında sahaya çıkıp turu geçerse Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.



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