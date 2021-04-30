Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar

30.04.2021 15:55
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar, System.String[]

Son dakika haberleri... RİZE'de, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi yaylalara çıkanlar, doğanın içerisinde izole oluyor.

RİZE'de, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi yaylalara çıkanlar, doğanın içerisinde izole oluyor. İkizdere ilçesinde koronavirüs vakası görülmeyen Petran Yaylası'nda ise yaz-kış yaşayanlar,  bağ ve bahçe işleri ile vakit geçiriyor. Yöre halkı, maskeli birileri geldiğinde unuttukları koronavirüsü hatırladıklarını söylüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük 'tam kapanma' kararının ardından Rize'de kentten kırsala çıkışlar başladı. Kırsal mahallelerde ve yaylalarda evleri olanlar, doğanın içerisinde izole oluyor, bağ ve bahçe işleri yaparak vakit geçiriyor. İkizdere ilçesinde doğal güzelliği ile öne çıkan ve koronavirüs vakası görülmeyen Petran Yaylası'ndaki ahşap evlerinde kalanlar, komşuları ile temas sağlamadan temiz havasının keyfini çıkarıyor. Yaz kış yaylada yaşayanlar, kısıtlamadan etkilenmiyor, arazide çalışmayı sürdürüyor.

'MASKELİ BİRİ GELİRSE KORONAVİRÜSÜ HATIRLIYORUZ'Fatma Havuz kapanma döneminin kendilerini etkilemediğini belirterek "Sabah kalkıyoruz hayvanlarımızla uğraşıyoruz, sonra bağ bahçe işleri yapıyoruz. Bu güzel havanın keyfini çıkartıyoruz. Koronayı düşünmüyoruz. Dışarıdan gelenler olursa da yanlarına gitmiyoruz" dedi. Ayşe Kahraman ise "Televizyonlarda marketlerdeki kalabalıkları görüyorum üzülüyorum. Köylere gelsinler, inek bakar tavuk kışlarlar, doğa ile buluşup zaman geçirirler. Burada her şey doğal. Dışarıdan gelen olursa yüzünde maske gördüğümüzde unuttuğumuz koronavirüsü hatırlıyoruz" diye konuştu.

Hızır Kahraman da "Hayvanlarla uğraşarak zaman geçiriyoruz. Yeni gelenler olursa uzaktan 'hoşgeldin' deriz yanlarına yaklaşmayız. Bahar geldi, doğa yeşerdi. Şimdi köyler çok keyifli, Biz de bağ bahçe işlerinde uğraşıyoruz zaman geçiriyoruz" dedi.


- İkizdere
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar
Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar

Koronavirüs, İkizdere, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti
Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu         
17:18
Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi         
16:59
Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var         
16:26
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük         
15:48
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti         
13:59
Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası         
13:38
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı         
11:02
Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak         
10:54
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 17:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Koronavirüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement