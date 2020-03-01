Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi.

Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.

Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.

Lübnan'da, dün 7'nci Kovid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuştu.

Katar'da vaka sayısı 3'e çıktı

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İran'dan 27 Şubat tarihinde tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan ikisinde daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği ifade edilerek, söz konusu kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Katar, 27 Şubat tarihinde, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti. Katar Sağlık Bakanlığı da dünkü açıklamasında İran'dan tahliye edilenler arasında bir vakanın tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu kaydetmişti.

Lübnan, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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