Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu - Son Dakika

Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu

6 saat önce

Cezayir ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandı.

Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu, System.String[]

Cezayir ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni bir Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve sayının 27'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamaya göre, koronavirüs taşıdığı belirlenen 34 yaşındaki kişi birkaç gün önce Fransa'dan ülkeye geldi. Ülkedeki Kovid-19 vakalarından 12'si iyileşti, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini, son vakanın Fransa'dan ülkeye geldiğini duyurdu.

Cezayir, Fransa, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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