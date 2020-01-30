Son Dakika › Dünya › Koronavirüs vakası spora da sıçradı: Futbolcu Pastore'nin İtalya'dan Çin'e transferi iptal oldu - Son Dakika Dünya
Koronavirüs vakası spora da sıçradı: Futbolcu Pastore'nin İtalya'dan Çin'e transferi iptal oldu
6 saat önce
Çin Futbol Federasyonu'nun Süper Lig açılışını ertelemesi ile AS Roma'da forma giyen Javier Pastore'nin Çinli bir takıma yapılması beklenen transferi iptal edildi. Çin'deki koronavirüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs spora da bulaştı.
Çin Futbol Federasyonu'nun Süper Lig açılışını ertelemesi ile AS Roma'da forma giyen Javier Pastore'nin Çinli bir takıma yapılması beklenen transferi iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:19
Son Dakika Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga Çin hükümeti sert tedbirleri uygulamaya koydu! Vuhan'dan gelenler evlerine hapsediliyor ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı