Koronavirüs vakası spora da sıçradı: Futbolcu Pastore'nin İtalya'dan Çin'e transferi iptal oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs vakası spora da sıçradı: Futbolcu Pastore'nin İtalya'dan Çin'e transferi iptal oldu - Son Dakika Dünya

Koronavirüs vakası spora da sıçradı: Futbolcu Pastore'nin İtalya'dan Çin'e transferi iptal oldu

6 saat önce

Çin Futbol Federasyonu'nun Süper Lig açılışını ertelemesi ile AS Roma'da forma giyen Javier Pastore'nin Çinli bir takıma yapılması beklenen transferi iptal edildi. Çin'deki koronavirüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi

Koronavirüs vakası spora da sıçradı: Futbolcu Pastore'nin İtalya'dan Çin'e transferi iptal oldu, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs spora da bulaştı.


Çin Futbol Federasyonu'nun Süper Lig açılışını ertelemesi ile AS Roma'da forma giyen Javier Pastore'nin Çinli bir takıma yapılması beklenen transferi iptal edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Javier Pastore, Roma, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:19 
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