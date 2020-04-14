Koronavirüs vakasının görülmediği Beytüşşebap'ta tedbirler üst seviyede - Son Dakika

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Koronavirüs vakasının görülmediği Beytüşşebap'ta tedbirler üst seviyede
7 saat önce
ŞIRNAK'ın koronavirüs vakası görülmeyen 18 bin nüfuslu ilçesi Beytüşşebap'ta önlemler sürüyor.
ŞIRNAK'ın koronavirüs vakası görülmeyen 18 bin nüfuslu ilçesi Beytüşşebap
'ta önlemler sürüyor.
Türkiye'nin 81 ilinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Şırnak kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Beytüşşebap ilçesinde önlemler sürüyor. Alınan önlemler sayesinde 18 bin nüfuslu ilçede vakanın görülmesinin önlendiğini belirten, Kaymakam İsmail Pendik, ilçeye giriş ve çıkışların sıkı kontrollerle yapıldığını söyledi. Kaymakam İsmail Pendik, "Beytüşşebap için de özel olarak kararlar almamız gerekiyor. Çünkü ilçemiz Şırnak'a çok uzak. Allah korusun koronavirüs buraya bulaşırsa, çok büyük problem yaşayacağımızın hepimiz farkındayız. Beytüşşebaplılar da bunun farkında. Sağ olsunlar aldığımız kararlara destek veriyorlar. Önce köy minibüslerini ilçeye geliş gidişlerini takvime bağladık. Çünkü Beytüşşebap'ta merkez nüfusumuzun 2 katı köylerimizde yaşıyor. Vatandaşlarımız kırsalda daha ağırlıklı yaşıyor. Bunların ilçeye kontrolsüz gelip gittiklerinde gereksiz bir kalabalık oluşuyordu. Burada virüsü kapma büyük bir ihtimal içindeydi. Bunu engellemek için önce köy minibüslerini takvime bağladık, her gün bir köy ilçeye gelecek. Daha sonra ilçe merkezinden Şırnak merkeze giden minibüsleri yüzde 50 indirdik. Valimizin bilgisi dahilinde köylerden gelen özel araçlarında belli bir gün takvimine bağladık. Bu uygulama özel araçlar için de geçerli" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:19 Kaynak: DHA
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