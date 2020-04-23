Son Dakika › Güncel › Koronavirüs vakasının görülmediği Uludere'de tedbirler üst seviyede - Son Dakika
Koronavirüs vakasının görülmediği Uludere'de tedbirler üst seviyede
6 saat önce
ŞIRNAK'ın koronavirüs vakasının görülmediği Irak sınırındaki Uludere ilçesinde üst seviyede tedbirler uygulanmaya devam ediyor.
ŞIRNAK'ın koronavirüs vakasının görülmediği Irak sınırındaki Uludere ilçesinde üst seviyede tedbirler uygulanmaya devam ediyor.
Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 45 bin nüfuslu Uludere ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi. Uludere Kaymakamlığı ve belediye tarafından alınan tedbirler ve ilçe halkının evde kal çağrılarına uymaları, koronavirüsün ilçede görülmemesinde etkili oldu.Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçe genelinde bugüne kadar 9 koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını söyledi. İlçede tedbirlerin üst seviyede olduğunu anlatan Kaymakam Solmaz, "İlçe genelinde alınan kararlara vatandaşımız riayet etmeye çalışıyorlar. Bu bizi memnun ediyor. Tabi biz de bu konuda onların bu duyarlılığını boşa çıkarmamak için her türlü taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Alınan sıkı tedbirler nedeniyle ilçemizde koronavirüs görülmedi. İlçemizin giriş ve çıkışları kontrol altında. Tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:26 Kaynak: DHA
Son Dakika 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı