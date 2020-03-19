Koronavirüs ve Rusya-Suudi Arabistan restleşmesi petrol fiyatlarını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs ve Rusya-Suudi Arabistan restleşmesi petrol fiyatlarını vurdu - Son Dakika Dünya

Koronavirüs ve Rusya-Suudi Arabistan restleşmesi petrol fiyatlarını vurdu

6 saat önce

Rusya-Suudi Arabistan restleşmesi

Koronavirüs ve Rusya-Suudi Arabistan restleşmesi petrol fiyatlarını vurdu, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.


Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirmişti. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi hızlandırdı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:28 

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