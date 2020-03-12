Koronavirüs vücuda girdikten sonra ne yapıyor? Hücreleri nasıl ele geçiriyor?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adlı hastalığa yol açan yeni tip koronavirüsten bugüne kadar 4 bin 750'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı yaklaşık 130 bine ulaştı.



Yeni tip koronavirüs, doktorların çok yakından bildiği koronavirüs ailesinden gelen 7'nci tip virüs. Fakat Covid-19, 2002'de ortaya çıkan SARS ve 2012 görülen MERS gibi hızlı yayılan ve öldürücü bir hastalık.