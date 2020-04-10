Son Dakika › Sağlık › Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi? - Son Dakika
Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi?
6 saat önce
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hayat normale dönmeye başladı.
Aralık ayında Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hayat normale dönmeye başladı. Kentin çoğu mahallesinde kısıtlamalar gevşetildi.
Şehirden çıkışlara da kontrollü olarak izin veriliyor.
Vuhan'da insanlar, sokaklara ve parklara çıkmaya başladı.
Peki 78 gün sonra sokağa çıktıklarında yapmak istedikleri ilk şey ne oldu?
Vuhanlılar'dan dinliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:00
Son Dakika İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir