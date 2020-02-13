Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı

6 saat önce

Vietnam'ın başkenti Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 10 binden fazla kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı.

Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı, System.String[]

Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi bölgesi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.


Yetkililer, başkent Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, onlarca köyün olduğu alanı 20 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapattı.

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Vietnam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16 
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