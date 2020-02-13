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Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı
6 saat önce
Vietnam'ın başkenti Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 10 binden fazla kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı.
Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi bölgesi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.
Yetkililer, başkent Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, onlarca köyün olduğu alanı 20 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16
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