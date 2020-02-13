Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı

Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi bölgesi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.



Yetkililer, başkent Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, onlarca köyün olduğu alanı 20 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapattı.