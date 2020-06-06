Koronavirüs yarım asırdır aynı yerde ayakkabı boyacılığı yapan esnafı da etkiledi - Son Dakika

Koronavirüs yarım asırdır aynı yerde ayakkabı boyacılığı yapan esnafı da etkiledi

DİYARBAKIR - Koronavirüs salgını, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Nebi Cami önünde yarım asırdır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimlerini sağlayan esnafı da etkiledi. Maske takıp sabahın erken saatlerinde tablalarıyla yarım asırdır çalıştıkları cami önüne gelen ayakkabı boyacıları, kimi zaman siftah yapmadan evlerinin yolunu tutuyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline gelen korona virüs nedeni ile vatandaşların evlerine çekilmesi, günlükle çalışan vatandaşları zor durumda bıraktı. Korona virüsün getirdiği olumsuzluklardan en çok etkilenenlerin başında ayakkabı boyacıları geldi. Tarihi Su ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Nebi Cami önünde yarım asırdır ayakkabı boya ve tamiratı yapan ve kentin sembolü haline gelen esnaf, sabahın erken saatlerinde maske takarak çalışacakları caminin önüne geliyor. Sabah saatlerinde tablalarını alıp işe koyulan esnaf, kimi zaman siftah yapmadan evinin yolunu tutuyor.

Esnaflardan boyacı Ömer, virüs nedeniyle bütün iş alanlarında olduğu gibi kendi işlerinde de düşüş olduğunu belirterek, "İnsanlar temkinli. Ellerimizi yıkıyoruz, maske takıyoruz. Bol bol vitamin alıyoruz. Gelen müşteriler ayakkabılarını çıkartıp boya veya tamir yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Müşterilerden Hüseyin Ortak, üç aydır ayakkabı boyacısına uğramadığını ifade ederek, "Uzun süredir ayakkabılarımı boyatmadım. Bugün geldim ayakkabılarımı boyattım. Tedbirlerimi aldım. Böyle olursa ayda bir kere geliriz rahat rahat ayakkabımızı boyatıp gideriz. Tedirginlik var, tedbirlerimi de elden bırakmıyorum" diye konuştu.