KORONAVİRÜS YASAKLARINI FIRSAT BİLEN DEFİNECİLER ŞİLE'DE TARİHİ YAPIYI TALAN ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KORONAVİRÜS YASAKLARINI FIRSAT BİLEN DEFİNECİLER ŞİLE'DE TARİHİ YAPIYI TALAN ETTİ - Son Dakika

KORONAVİRÜS YASAKLARINI FIRSAT BİLEN DEFİNECİLER ŞİLE'DE TARİHİ YAPIYI TALAN ETTİ

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler Şile'de bulunan tarihi bir yapıyı yok etti.

KORONAVİRÜS YASAKLARINI FIRSAT BİLEN DEFİNECİLER ŞİLE'DE TARİHİ YAPIYI TALAN ETTİ, System.String[]
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler Şile'de bulunan tarihi bir yapıyı yok etti. Bizans döneminden kalan ve su sarnıcı olduğu tahmin edilen tarihi yapıyı tahrip eden definecilerin 5 metre uzunluğunda tünel kazdığı ortaya çıktı.

Türkiye koronavirüsle mücadeleyi konuşurken defineciler iş başında. Sahil bölgelerindeki sakinliği fırsat bilen defineciler Şile'de tarihi yapının bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Bizans döneminden kalan ve zamanla yok olan kilisenin, su sarnıcı olduğu düşünülen tarihi yapı defineciler tarafından tahrip edildi. Bozgoca Koyu'nda bulunan tarihi yapının taş ve tuğlaları söküldü. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda tünel kazıldığı görüldü. Kazının yapıldığı yerde toprakları çıkarmak için kullanılan ip ve kovalar hala duruyor. Ayrıca ağaç dallarında bulunan eldivenler de dikkat çekiyor.

"BURASI CİDDİ DERECEDE KÜLTÜREL MİRAS"

Tarihi yapının bulunduğu bölgede kazı yapıldığını Şile'de yaşayan mimar Bahadır Başaran fark etti. Yürüyüş yaparken kazılan tüneli gören Başaran, şunları söyledi:

"Ben yaklaşık beş yıldır burada yaşıyorum. Burası benim doğa yürüyüşü güzergahım. Burayı zaten iki yıl önce keşfetmiştim. Anıtlar kuruluna tescil ettirmek için başvuruda bulundum. Onların gerekeni yaptığını düşünüyorum. Bu işlemler kağıt üzerinde oldu. Geçen hafta burada kazı olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Çünkü her ne kadar kağıt üzerinde tescil olsa bile belediye ve gerekli kurumlar burayı koruma altına almadığı sürece bu işler devam edecek. Burası ciddi derecede kültürel miras. Burada görünen tuğla ve taş işçiliği sadece Bizans döneminde olmuştur. Bizim Osmanlı ustaları da Bizans ustalarından öğrenmiştir. Mesela Fatih ve Aksaray'daki önemli camilerde de bu işçilik vardır. Biliriz ki bu Bizans dönemi işçiliğidir. Tahminen bu olayın bir hafta önce olduğunu düşünüyorum. Gece mi, gündüz mü, nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok."

"KORONAVİRÜS DEFİNECİLERE ARA VERDİRTMİYOR"

Yıllar önce bölgede bir kilisenin bulunduğunu ve o kilisenin zamanla yok olduğunu ifade eden Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Jeolog Nabi Evren ise tarihi yapının o kilisenin su sarnıcı olduğunu ifade ediyor. Nabi Evren, "Burası geçmiş dönemlerde Bizans yerleşim yeri olarak çok önemli bir doğal limandı. Kalesi ve kilisesi vardı, şu an kilise sarnıcının önündeyiz. Koronavirüslü günler definecilere ara verdirtmiyor. Maalesef Nisan ayının ilk haftası gibi burayı böyle perişan etmişler. Bu yapı tescillidir. Bu yapı gayet sevimli bir Bizans yapısıydı. Tuğla ve taşların bulunduğu yapıydı. Ne olduğu bilinmiyordu. Ama daha sonra bunun su sarnıcı olduğu ve kilisenin ayazması olduğu ortaya çıkarıldı. Maalesef günümüzdeki pozisyonu böyle. Sahip çıkmak lazım. Bence yerel yönetimler burada çok önemli. Belediyeye büyük görev düşüyor" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK KAZILMIŞ YER GÖRMEK MÜMKÜN"

"Bunların önüne geçmek lazım" diyen Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Jeolog Nabi Evren, "Bir bir tahrip oluyorlar. Bunun kilisesi çok muhteşem bir kiliseydi. Oradaki çok görkemli yapı yine kazılarak, defineciler tarafından tahrip edildiği için bugün yok. Temel izleri bile yok. Şimdi de su sarnıcı gidiyor. Daha önce ön taraftan başlanmış. Fakat orası dışarıdan görülebileceği için oradan vazgeçmişler bu ağaçların arasında buradan kazmaya başlamışlar. Çevreye bakılacak olursa birçok kazılmış yer görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

TARİHİ MEZARLIK DA YOK OLMAK ÜZERE

Kazının yapıldığı bölgenin yakınındaki mezarlık da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bozgoca koyunda çalılıkların arasında kalan mezar taşları dikkat çekiyor.

- İstanbul
Koronavirüs, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:13 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından güzellik sırrını paylaştı Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı Koronavirüs sadece akciğerlere değil, kalbe ve böbreklere de zarar veriyor Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı? Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu         
13:46
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı         
13:44
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı         
13:29
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı         
13:24
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı         
13:09
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde         
13:07
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var         
13:00
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm         
12:57
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var         
12:53
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı         
12:45
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti         
12:41
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
12:32
8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin 8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin         
12:27
Türkiye, Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı         
12:24
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti         
12:14
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz         
12:01
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı         
11:52
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi         
11:49
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi         
11:36
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi         
11:33
96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et         
11:29
Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 15:22:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KORONAVİRÜS YASAKLARINI FIRSAT BİLEN DEFİNECİLER ŞİLE'DE TARİHİ YAPIYI TALAN ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]