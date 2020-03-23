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Koronavirüs yasaklarını kimler deldi? Parti düzenleyenler, spora başlayanlar, keçileri kaçıranlar!
6 saat önce
Koronavirüs yasaklarını kimler deldi? Kimi parti düzenledi kimi spora başladı kimi keçileri kaçırdı!
Covid 19 nedeniyle birçok ülkede uygulanan yasaklar kısmi ve tavsiye niteliğinde kaldığı için, Çin, Hong Kong, Singapur, Japonya ve Güney Kore dışında birçok ülkede vaka sayıları da hızla artış gösterdi.
Gereksiz yere evlerini terk edenler cezalandırılırken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkabilmek için ilginç yöntemlere başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:16
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