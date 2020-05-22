Koronavirüs yaşam alışkanlıklarını değiştirdi: Sahip olduklarımızın değerini daha iyi anladık - Son Dakika

Koronavirüs yaşam alışkanlıklarını değiştirdi: Sahip olduklarımızın değerini daha iyi anladık

KORONAVİRÜS gündeminin, kullanıcılarının alışveriş ve yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisi araştırıldı.

Koronavirüs yaşam alışkanlıklarını değiştirdi: Sahip olduklarımızın değerini daha iyi anladık, System.String[]

KORONAVİRÜS gündeminin, kullanıcılarının alışveriş ve yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisi araştırıldı. Sonuçlara göre, her 2 kişiden biri ofis özlemi çekerken, vatandaşlar salgın döneminde sahip olduklarının değerlini daha iyi anladı.

8,5 milyon üyesi bulunan mobil sadakat uygulaması Hopi, koronavirüs salgınıyla ilgili Kantar Media Division ile yaptığı detaylı anketin sonuçlarını açıkladı. 3 bin 213 Hopi kullanıcısının detaylı yanıtlarıyla ortaya çıkan anket; kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları, finansal durumları ve sosyal yaşama dönüş beklentileriyle ilgili verileri ortaya çıkardı. Uygulama içerisindeki anket üzerinden kullanıcılarına; evden çalışma ve işe dönüş sürecinden, alışveriş harcamalarındaki değişimlere ve tatil planlarına kadar birçok alanda sorular soruldu. Hopi'nin açıkladığı sonuçlara göre; çalışan her 2 kişiden biri ofis özlemi çekiyor. Diğer taraftan araştırma sonuçları salgın döneminde sahip olduklarımızın değerini daha iyi anladığımızı gösteriyor.

11 MADDEDE KORONAVİRÜSÜN TÜKETİM VE YAŞAM ALIŞKANLIKLARINA ETKİLERİ

Araştırmadan çıkan başlıklar 11 madde şu şekilde sıralandı:


  1. Her 2 kişiden biri ofise dönüş için heyecanlı.

  2. Her 3 kişiden biri 6 ay içinde finansal durumunun kötüleşeceğini düşünüyor.

  3. Tasarruf etme oranı yüzde 18 düştü.

  4. Ankete katılan her 10 kişiden 4'ü bu dönemde kredi çektiğini ya da yakın zamanda 5 ila 25 bin TL arasında değişen miktarda kredi çekmeyi planladığını söyledi.

  5. 10 kişiden 7'si giyim harcamalarını kıstı.

  6. #EvdeKal süreci beslenme alışkanlıklarını etkiledi atıştırmalık harcamaları yüzde 20 arttı.

  7. Sinema - tiyatro gibi kültürel etkinlikler en az 8 ay hayatımızda olmayacak.

  8. Bu yaz için tatil planları belirsizliğini koruyor.

  9. Erkekler bakım özleminde kadınları solladı 3 ay içinde berber rutinime dönerim diyenler kadınları geçti.

  10. #EvdeKal süreci eğitici oldu katılımcıların yarısı yeni beceriler edindiğini belirtti.

  11. Her 10 kişiden 8'i bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı.

EVDEN ÇALIŞMA SIKTI, OFİS ÖZLENDİ

Hopi üzerinden gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 60'ı kadın, yüzde 40'ını da erkek kullanıcılar oluşturdu. Ankete katılanların yüzde 24'ü çalışmadığını, yüzde 76'si çalıştığını belirtti. Çalıştığını belirten katılımcıların yüzde 53'ü Covid-19 süreci sonrasında işe gitmenin kendilerine olumlu hissettireceğini belirtirken, yüzde 12'si aksi şekilde düşündüğünü söyledi. Yüzde 18'lik bir kesim ise ofise dönüş konusunda kararsız olduğunu belirtti.

TASARRUF ETME ORANI DÜŞTÜ

Ankete katılanların yüzde 44'ü finansal durumu salgın öncesine göre daha kötü olduğunu belirtirken, yüzde 49'u ise finansal durumunda bir değişiklik olmadığını söyledi. Her 3 kişiden biri finansal durumunun 6 ay sonrasında kötüleşeceğini, yüzde 26'sı iyileşeceğini, yüzde 40'ı ise aynı kalacağını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 52'si finansal durumunun bir yıl sonra düzelmesini bekliyor.

HER 10 KİŞİDEN 4'Ü YA KREDİ ÇEKTİ, YA DA ÇEKMEYİ PLANLIYOR

"Coronavirüs öncesindeki dönemde gelirinden tasarruf yapma imkanın var mıydı?" sorusuna evet diyenler yüzde 54 iken, bu oran Covid-19 sonrasında yüzde 36'ya düştü. Ankete katılanların yüzde 20'si bu dönemde finansal destek için kredi çektiğini belirtirken yine yüzde 20'si yakın zamanda kredi çekeceğini söyledi. Kredi başvurusu yapacağını belirtenlerin yüzde 40'ı 5,001-10,000 TL aralığında, yüzde 20'si 10.001-25.000 TL arasında, yüzde 28'i ise 25,000 TL'den fazla kredi çekmeyi planlıyor.

10 KİŞİDEN 7'Sİ GİYİM HARCAMALARINI AZALTTI

Küresel salgının harcama alışkanlıklarına etkisinin de sorgulandığı ankete katılan 10 kişiden 7'si (yüzde 68) giyim harcamalarını azalttığını söyledi. Ankete katılanların yanıtları en büyük düşüşün ayakkabı, çanta ve aksesuvar kategorilerinde yaşandığını ortaya koyuyor.

EVDE KALDIK, DAHA ÇOK ATIŞTIRDIK

Evde daha fazla zaman geçirmeye bağlı olarak temel gıda harcamaları yüzde 68, atıştırmalık harcamaları da yüzde 20 oranında yükseldi. Ev temizlik harcamaları ise yüzde 44 oranında arttı. Hazır yemek harcamaları ise salgın öncesi döneme göre yüzde 63 azaldı.

HER 10 KİŞİDEN 6'SI SİNEMA VE TİYATRO İÇİN EN ERKEN 8 AY SONRA DEDİ

Covid-19 sonrasında yaşam rutinine, park, sahil gibi açık alanlara ortalama 3 ay içerisinde dönmeyi planlayanların oranı yüzde 61 iken, 8 aydan uzun sürede dönerim diyenlerin oranı yüzde 15 oldu. Ankete katılanların yüzde 59'u sinema ve tiyatroya da 8 aydan önce gitmeyi düşünmediğini, yüzde 12'si ise 3 ay içerisinde sinema ve tiyatroya gidebileceğini belirtti.

BU YAZ İÇİN TATİL PLANI BELİRSİZ

Ankete katılanlar tatil planlarıyla ilgili beklentilerini de paylaştı. Buna göre ankete katılanların yüzde 26'sı 3 ay, yüzde 25'i 4-8 ay içinde, yüzde 49'u ise 8 aydan sonra tatile gitmeyi düşündüğünü söyledi. Her 10 katılımcıdan 9'u ise yurt dışı tatillerin 8 aydan da uzun sürede gerçekleşebileceği düşünüyor.

ERKEKLER "BAKIM" ÖZLEMİNDE KADINLARI SOLLADI

Kuaför ve berbere 3 ay içinde dönerim diyenlerin oranı yüzde 57 iken, 8 aydan uzun sürede dönerim diyenlerin oranı yüzde 20 oldu. "Bakım" rutinine dönüşte erkekler kadınları solladı. 3 ay içinde berber rutinine dönerim diyen erkeklerin oranı yüzde 69 olurken bu oran kadınlarda yüzde 49'da kaldı. Ankete katılanlar konser, festival gibi sosyal aktivitelere ise yüzde 62 oranında 8 aydan uzun sürede dönerim derken, spor salonuna gidenlerin yüzde 16'sı 3 ay içinde spora dönmeyi düşünüyor.

SAHİP OLDUKLARIMIZIN DEĞERİNİ DAHA FAZLA ANLADIK

Ankete katılanların büyük çoğunluğu koronavirüs salgınının, hayatta sahip olunan şeylerin değerini anlamasını sağladığını ifade ediyor. Her 10 katılımcıdan 8'i (yüzde 79) bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı.

SALGIN SONRASINDA KALICI OLACAK ALIŞKANLIKLAR

Kısıtlamalar sebebiyle, evinde zaman geçiren kullanıcılarına salgın dönemini nasıl geçirdiklerini ve salgın sonrasında bu dönemde edinilen hangi rutinlere devam edecekleri de soruldu.

Buna göre; "Katılımcıların yüzde 25'i kısıtlamalar bittikten sonra dışarıda daha çok vakit geçirecek, yüzde 47'si ise daha fazla evde kalacak. Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 43) karantinada yeni beceriler öğrendi. Katılımcıların yüzde 32'si için bu dönemde sosyal medya platformlarının daha önemli hale geldiğini, yüzde 47'si ise aksini söyledi. Her 10 katılımcıdan 6'sı için (yüzde 64) salgın sonrası süreçte evden/uzaktan çalışma daha popüler olacak. Katılımcıların yüzde 17'si online yoga, pilates, spor alışkanlıklarına, yüzde 16'sı evde tamirat/DIY çalışmalarına ve yüzde 15'i evde kişisel bakım rutinlerine, yüzde 11'i ahşap, resim gibi sanatsal hobilerine, yüzde 7'si ise örgü, dantel gibi el işi hobilerine devam edecek.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs yaşam alışkanlıklarını değiştirdi: Sahip olduklarımızın değerini daha iyi anladık - Son Dakika

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