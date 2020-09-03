Koronavirüs yemek sektörünü de etkiledi

Dünyayı etkisi altında alan Covid-19 sonrası birçok sektör ekonomik olarak etkilenirken, küresel salgının 24 Şubat'tan bugüne kadar dünya genelindeki restoranlara etkisi de belli oldu. Bu verilere göre en büyük dibe çöküşün Mart ayında olduğu görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 24 Şubat ile 3 Eylül arasında Covid-19'un dünya genelindeki restoranlara etkisi açıklandı. Böylelikle 24 Şubat'tan sonra dışarıda yemek yeme alışkanlığı sıfırın altına düşerken, Mart'tan Mayıs ayına kadar dip noktasını gördü. Mayıs sonrası tüm dünyadaki normalleşme adımlarıyla beraber, restoranlara gitme oranı yavaş yavaş artarken, bugüne kadar hep dalgalı devam ettiği gözlendi. 1 Eylül 2020 itibariyle de dışarıda yemek yiyenlerin oranının yüzde 26,33 olarak kayıtlara geçtiği görüldü.

Ajans Press, Türkiye'deki restoran kafe gibi yeme içme mekanları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl tüm yemek mekanları ile alakalı 44 bin 738 haber çıkışı olduğu görüldü. Covid-19'un ülkemize girmesiyle birlikte tedbir kapsamında birçok işletme kapanırken bunun medyaya yansıması bir hayli yoğun oldu. Salgının Türkiye'de boy göstermesiyle beraber birçok işletme kepenk indirmek zorunda kaldı; devlet destekli krediler ve hijyen tedbirleri ise en çok konuşulan başlıklar arasında yer edindi. - İSTANBUL