Koronavirüs - Yemen'de doktorlar anlatıyor: Sosyal mesafe çağrıları 'açlık' nedeniyle karşılık...

Birleşmiş Milletler'e göre dünya üzerindeki en ağır insani krizin yaşandığı Yemen'deki iç savaş beşinci yılına girdi. Ülkenin savaş nedeniyle çöken sağlık sistemi, koronavirüs baskısı ile daha da ezilmiş durumda.

Ülkede Covid-19 nedeniyle ne kadar kişinin hayatını kaybettiği bilinmiyor, ancak sağlık örgütleri, meslektaşlarının ölümlerini takip ediyor.

Buna göre salgında şu ana dek 60'dan fazla doktor hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler, salgın nedeniyle yavaşlayan yardım faaliyetlerinin hızlandırılmaması halinde çok daha fazla çocuğun açlık tehdidi ile karşı karşıya kalacağı uyarısını yapıyor.

Uzmanlar yarım milyar dolarlık yardımın buraya aktarılması gerektiğini söylüyor.

Ülkedeki iki milyon çocuk yetersiz beslenmeye bağlı sorunlar yaşıyor.

BBC'ye ülkedeki durumu anlatan doktorlar, sosyal mesafe çağrılarının yaşanan "açlık" nedeniyle karşılık bulmadığını söylüyor.