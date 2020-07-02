Koronavirüs, yeni iş profilleri ortaya çıkaracak - Son Dakika

Koronavirüs, yeni iş profilleri ortaya çıkaracak

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş dünyasında yol açtığı dönüşüm, Siemens çatısı altında "Dijitali İleriye Taşımak-Elektrifikasyon-Otomasyon-Dijital Üçgenini Birleştirmek" başlığı altında tartışıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş dünyasında yol açtığı dönüşüm, Siemens çatısı altında "Dijitali İleriye Taşımak-Elektrifikasyon-Otomasyon-Dijital Üçgenini Birleştirmek" başlığı altında tartışıldı.

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Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, küresel çapta yaşanan ve eş zamanlı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını; dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge gibi alanların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis ve Siemens Global İnovasyon Direktörü Michael Weinhold, Siemens Türkiye Satış ve Strateji Direktörü Hakan Özdemir'in moderasyonunu üstlendiği "Dijitali İleriye Taşımak-Elektrifikasyon-Otomasyon-Dijital Üçgenini Birleştirmek" başlıklı webinar etkinliğinde, Kovid-19 sırasında ve sonrasında iş dünyasını bekleyen yenilikleri masaya yatırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gelis, bugünlerde en dikkat çekici konulardan birinin uzaktan çalışma sistemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mutlaka evden çalışmak anlamına gelmiyor. Her nerede bulunuyorsanız oradan çalışmak demek. Yeni yönetim şeklinde giderek daha fazla insan uzaktan çalışacak ve şirketlerin, insanların birbiriyle bağlantı kurabilecekleri ortamları oluşturmaya odaklanması gerekecek. Bunun doğal bir sonucu olarak da yeni iş profilleri ortaya çıkacak. Veriyi çok daha iyi anlayan, uzaktan çalışarak daha fazla değer yaratan yeni bir çalışan profili oluşacak. Giderek daha önemli olan bir başka konu da uzaktan çalışma eğitimi. İnsanların, sunduğumuz yeni araçları rahat kullanabiliyor olması lazım. Uzaktan çalışırken ürettikleri verileri daha iyi anlayabiliyor olmalılar. Bunun için de sürekli eğitimler düzenlemenin önemi büyük."

"Ar-Ge çalışmalarında 14 farklı teknoloji alanına odaklandık"

Siemens Global İnovasyon Direktörü Michael Weinhold da Siemens olarak Ar-Ge çalışmalarında 14 farklı teknoloji alanına odaklandıklarını bildirdi.

Weinhold, "3D ve katmanlı üretim, robotik, blockchain, bağlantılı e-ulaşım, bağlantı cihazları ve uç nokta cihazları, siber güvenlik, veri analizleri-yapay zeka, dağıtık enerji sistemleri, enerji depolama, otomasyonun geleceği, materyaller, güç elektronikleri, simülasyon ve dijital ikiz, yazılım sistemleri bizim 14 temel teknoloji alanımız. Kovid-19 öncesinde de var olan bu Ar-Ge alanlarımız, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Siemens Türkiye Satış ve Strateji Direktörü Hakan Özdemir ise "Bazı insanlar dijitalizasyonun gelecekte bir yerlerde olduğunu düşünüyor. Ancak ben dijitalizasyonun içinde olduğumuzu ve bunu yaşadığımızı görüyorum. 'Kovid-19'un eş anlamlısı nedir' diye soracak olsanız, şu an için 'kriz' diyebilirim. Bu kriz, aslında yeni bir hareketlenme getirdiği için iyi bir şey. Bu yeni hareketlenme bazen uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, yeni yaşam biçimleri ve yeni sosyalleşme yolları gibi temel trendler ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Özdemir, Türkiye, Siemens, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:47 Kaynak: AA

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