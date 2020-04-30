Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı - Son Dakika

Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı

6 saat önce

Koronavirüs yumurta tüketimini artırdıAFYONKARAHİSAR'da faaliyet gösteren Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi'nin Başkanı Nevzat Tezcan, "Koronavirüs salgınının yumurta talebini artırdığını belirterek, "Yumurtanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini profesörlerimiz ve doktorlarımızın da...

Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı

AFYONKARAHİSAR'da faaliyet gösteren Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi'nin Başkanı Nevzat Tezcan, "Koronavirüs salgınının yumurta talebini artırdığını belirterek, "Yumurtanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini profesörlerimiz ve doktorlarımızın da söylemesi sonrası insanlar tüketime yöneldi" dedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ömer Coşkun ise "Sadece yumurta tüketimi çözüm değil. Doğru ve dengeli beslenmek çok daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de tedbirler sıkılaştırıldı. Vatandaşlar, devletin aldığı tedbirlere ek olarak kendi sağlıklarını korumak ve vücut dirençlerini artırmak için çeşitli besin maddelerine yöneldi. Özellikle C vitamini içeren besinleri tüketmeye özen gösterenler, vitamin ve proteinler açısından zengin olan yumurta tüketimine de ağırlık verdi.

'YUMURTA TÜKETİMİ BİRAZ ARTTI'

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan, koronavirüs salgını sonrası yumurta sektörünün son durumunu ve vatandaşların yumurta tüketiminin sektörü nasıl etkilediğini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Başkan Nevzat Tezcan, "Yumurta sektörü bir yıldır krizdeydi zaten. Koronavirüs çıktıktan sonra bağışıklık sistemini geliştirdiği için yumurta tüketimi biraz arttı. Ama maliyetlerimiz de biraz arttı. Bir yumurtanın maliyeti 40 kuruş. Doların ve diğer hammaddelerin fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle maliyetimiz 40 kuruşu buluyor. Yeni yeni toparlamaya çalışıyor yumurta sektörü" dedi.

'YOĞUN ŞEKİLDE ARABİSTAN'DAN TALEP GELİYOR'

Başmakçı'da 5 milyon adede yakın üretim olduğunu, son bir yılda ise bunun 4 milyona gerilediğini, pek çok kişinin zarar edip, hayvanlarını kesime gönderdiğini aktaran Başkan Nevzat Tezcan, "Sınır kapıları kapandı. İran ve Irak'a ihracatımız durdu. Şu anda temassız olarak yapmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanımız da ilgileniyor sağ olsun. Ama eskisi gibi düzenli olarak gitmiyor. Yeni yeni Arabistan'dan talepler gelmeye başladı. İki haftadır yoğun şekilde Arabistan'dan talep geliyor. Dışarıda da İsrail ile görüşmeler sürüyor. Maliyetin üstünde daha yeni yeni satmaya başladık. Zararımızı çıkarmamız lazım. Gerçekten çok zor duruma düştük" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS YUMURTADA TALEBİ ARTIRDI'

Koronavirüs salgını sonrası insanların yumurtaya olan talebinin arttığını vurgulayan Nevzat Tezcan, "Dünyayı saran koronavirüs hastalığı, tabi yumurtada talebimizi artırdı. Yumurtanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini profesörlerimiz ve doktorlarımızın da söylemesi sonrası insanlar tüketime yöneldi. Yeni yeni yumurtanın kıymetini anlamaya başladı insanlar" dedi.

DOÇ. DR. COŞKUN: BU DÖNEMDE SAĞLIKLI BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Afyonkarahisar'daki özel bir hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ömer Coşkun da, "Koronavirüsten korunmak için protein özellikli ürünlerin tüketilmesi bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir etkendir. Ancak sadece protein özellikli ürünler tüketerek koronavirüsten korunmak mümkün değil. Bu dönemde sağlıklı beslenme çok önemli. Mevsimsel ve çeşitliliği olan ürünlerle beslenmek gerekiyor. Menümüzde her zaman vitamin, sebze, kuru baklagiller, protein, karbonhidratı dengeli bir şekilde almalıyız. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi proteinin de, aşırı beslenmenin de zararı var. Bir protein veya bir vitamini alarak bir hastalıktan korunamayız. Beslenmeyle birlikte düzenli uyku ve fiziksel egzersizlerle günlük aktivitemizi sürdürmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesini az veya çok yaparsak hastalıktan korunuruz diye bir şey mümkün değil aksine vücudumuza zarar da vermiş oluruz" diye konuştu.

'UCUZ OLAN BİR PROTEİN KAYNAĞI'

Proteinin sadece ette olmadığını, yumurtada da bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Ömer Coşkun, şöyle konuştu:

"Et ve yumurta tüketilebilir, omega 3 ve omega 6 bakımından zengin olduğu için haftada 2 gün balık tüketilebilir. Ayrıca fermantasyona uğramış yoğurt, kefir gibi gıdalar da protein içerikli besin maddeleridir. Yumurta vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği ve ucuz olan bir protein kaynağı. Vücudun protein ihtiyacının karşılanması adına tüketilmesinde bir sakınca yok, ancak sadece yumurta tüketimi de çözüm değil. Doğru ve dengeli beslenmek çok daha önemli."

Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı

Koronavirüs, Ömer Coşkun, Başmakçı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:54 Kaynak: DHA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler         
15:57
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir         
15:52
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı         
15:47
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi         
15:38
Kendall Jenner, hakkındaki Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi         
15:26
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı         
15:20
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı         
15:12
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi         
15:00
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı         
14:59
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti         
14:53
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi         
14:52
Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı         
14:48
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi         
14:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak         
14:27
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı 5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı         
14:16
Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti         
14:09
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı         
14:02
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek         
13:54
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor         
13:48
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı         
13:34
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim         
13:30
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi         
13:26
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi         
13:25
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü         
13:11
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt         
13:05
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok         
12:59
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı         
12:51
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 16:08:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]