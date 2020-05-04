Koronavirüs Yunanistan: Salgın döneminde en çok turizmci olarak işimi yapmayı özledim - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs Yunanistan: Salgın döneminde en çok turizmci olarak işimi yapmayı özledim - Son Dakika Dünya

Koronavirüs Yunanistan: Salgın döneminde en çok turizmci olarak işimi yapmayı özledim

9 saat önce

Yunanistan da koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan zora giren ülkelerden. İstanbul doğumlu tur şoförü Thomas Hayaloglu da bu dönem 'en çok işini yapmayı özlediğini' söylüyor.

Koronavirüs Yunanistan: Salgın döneminde en çok turizmci olarak işimi yapmayı özledim, System.String[]

İstanbul doğumlu Thomas Hayaloglu, on yılı aşkın süredir yaşadığı Atina'da transfer ve tur şoförlüğü yapıyor. Dünyanın dört bir yanından müşterileri var.

Turizm sektörü koronavirüs salgını sebebiyle durma noktasına gelince, onun da işleri olumsuz etkilenmiş. Salgın esnasında en çok neyi özlediğini sorduğumuzda "İşimi" diyor.

Fakat 4 Mayıs itibariyle Yunanistan'ın salgınla mücadelede ikinci aşamaya geçmiş olması onu umutlandırıyor. Dört gözle havalimanları, marina ve otellerin açılmasını bekliyor. Bir kız bir erkek ikizleri ve eşiyle iyi bir gelecek hayal ediyor.

Hayaloglu, on yıldır ekonomik krizin gölgesinde yaşayan Yunanistan'ın koronavirüsle başarılı mücadelesini, ülkenin turizmi yeniden canlandırmak için neleri tartıştığını ve umutlarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Haber-video: Esra Yalçınalp

Yunanistan, İstanbul, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:56 


Son Dakika

Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor 136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor         
09:47
İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek         
09:42
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş         
09:30
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik         
09:26
Twitter'da Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak         
09:23
136 erkeğe ilaç verdikten sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza: En azılı suçlularla aynı hapishanede yatacak 136 erkeğe ilaç verdikten sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza: En azılı suçlularla aynı hapishanede yatacak         
09:23
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu         
09:01
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı 14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı         
08:53
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar         
08:34
Kumar baskınında dolaplara saklanan 12 şüpheli, 52 bin TL cezadan kurtulamadı Kumar baskınında dolaplara saklanan 12 şüpheli, 52 bin TL cezadan kurtulamadı         
08:22
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası         
08:21
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz         
08:00
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih         
07:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi         
04:46
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı         
01:07
YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı         
00:42
Koronavirüsün Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor         
00:30
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı         
00:17
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı         
00:03
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı         
23:55
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık         
23:42
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı         
23:42
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım         
23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı         
23:30
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti         
23:09
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak         
23:08
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı         
22:57
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı         
22:40
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor         
22:34
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı         
22:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 09:53:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs Yunanistan: Salgın döneminde en çok turizmci olarak işimi yapmayı özledim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]