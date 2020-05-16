Koronavirüs: Yunanistan turizmde büyük kriz bekliyor, turizmciler 'Sezonun yarısını kurtarabilirsek... - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Yunanistan turizmde büyük kriz bekliyor, turizmciler 'Sezonun yarısını kurtarabilirsek...

Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemler, dünyada ve Türkiye'de özellikle turizm ve seyahat sektörüne büyük darbe vurdu.

Koronavirüs: Yunanistan turizmde büyük kriz bekliyor, turizmciler 'Sezonun yarısını kurtarabilirsek..., System.String[]

Yunanistan, en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektöründe bu yıl büyük bir kriz bekliyor.

Ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 20'sini karşılayan turizm sektörü, geçen yıl yaz aylarında ağırladığı 34 milyon yabancı turistle kendi rekorunu kıran Yunanistan'a 20 milyar euro gelir sağlamıştı.

Yunan turizmciler, bu yıl ülkeye gelmesi beklenen yabancı turist sayısının 3 milyona kadar gerileyeceğinden söz ediyor.

Geçimlerini turizmle sağlayan Yunan adalarında ise büyük bir hayal kırıklığı hakim.

Bunlardan biri olan Girit Otelciler Birliği Başkanı Nikos Chalkidakis, "Bu yaz sezonunda otellerimizin ancak yarısı açık kalacak. Bu şartlar altında en iyi senaryo, açılacak otellerin doluluk oranının yüzde 50'nin altına düşmemesi olacak. Yüzde 50'nin üzeri mucize olur" diyor.

Her yıl 7,5 milyon yabancı turist ağırlayan bir milyon nüfuslu Girit adasını uçak ve yolcu gemileriyle ziyaret eden turistlerin çoğunu İngilizler, Almanlar, Fransızlar, İskandinav ülkelerinin vatandaşları ve Ruslar oluşturuyor.

Yunanistan hükümetinin, turizm sektörünü güçlendirmek amacıyla aldığı önlemler arasındaki "koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ülkelerle yaptığı anlaşmaların" ise beklenen kriz dalgasını kırabileceğine inananların sayısı çok değil.





'Devlet turizm sektörü çalışanlarına mali destek vermeli'

Yunanistan Otelciler Odası Başkan Yardımcısı Christina Tetradi de bu kişilerden biri.

Tetradi, "Hükümetin Bulgaristan, Avusturya, Kıbrıs ve İsrail ile yürüttüğü turizm anlaşmalarının, turizm sektörünü kurtaracak düzeye ulaşması mümkün değil. İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, Rus ve Çin turistlerin yerini, hükümetin anlaştığı Bulgaristan, İsrail, Kıbrıs ve Avusturya'dan gelecek turistler dolduramaz. Bu yıl işsiz kalacak olan turizm sektörü çalışanlarına devletin mali destek vermesi şart" diyor.

'Ufukta ışık göremiyoruz'

Seyahat acentası sahibi Lyssandros Tsilides ise "Ufukta ışık göremiyoruz" diye konuşuyor.

Rezervasyon iptallerinin tavan yaptığına dikkati çeken Tsilides, "En azından AB ülkeleri arasında uygulanabilecek protokollere ihtiyacımız var" diyor. Ancak "bazı ülkelerin sözünü ettiği 14 günlük karantina şartına kimsenin uyamayacağına" dikkat çeken Tsilides, "bunun mümkün olmadığı" görüşünde.

Yunanistan'ın orta kesimlerindeki en çok ziyaret edilen Meteora bölgesinde rezervasyon iptallerinin 100 bini geçtiğini açıklayan Meteora Otelciler Birliği Başkanı Sotiris Pansis de "Ağustos sonu ve Eylül ayı başları rezervasyonlarının bile arka arkaya iptal edildiğine" dikkat çekiyor.

Yunanistan'a her yıl yüz binlerce Alman turist getiren Almanya merkezli Seyahat Acentası sahibi Mihalis Kavakos da "Mayıs ayında yapılan rezervasyonların hepsi iptal edildi. Temmuz-Ağustos ayları için Mayıs ayında yapılması gereken rezervasyonlar henüz yapılmış değil" diyor ve bu durumdan, Alman turistlerin "bu yıl ülke dışına çıkmayı pek planlamadıkları" sonucunu çıkarıyor..

Yunan turizmciler, Türkiye'nin Ege kıyıları karşısındaki Yunan adalarını her yıl yaz aylarında ziyaret eden Türk turistlerin de, Yunanistan'ın batısındaki Korfu, Kefalonya gibi adalara akın eden İngiliz ve İtalyan turistlerin de bu yıl azalacağını dile getiriyorlar.

'1-2 ay sonrasının ne olacağını kestirmek mümkün değil'

Bu yaz sezonunu "1940 yılında Nazi işgali altındaki Yunanistan'a" benzeten Turizm Bakanlığı Genel Sekreteri Kostas Loulis, "Bu pandemi karşısında 1-2 ay sonrasının ne olacağını kestirmek mümkün değil" diyor.

Loulis, Turizm Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile sürekli işbirliği yaptığını ve uçaklarda, gemilerde, lokanta ve plajlarda uygulanacak protokollerin hazırlandığını belirtiyor.





Her adaya 'korona oteli'

Turizm Bakanı Haris Theoharis, "Bu yıl turizmde beklenen zararı asgariye indirmek için turizm sektöründe uygulanan yüzde 23 ve yüzde 18'lik KDV oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 6'lara indirmeye karar verdik" diyor.

Yunanistan'a gelecek olan turistlerin ülkeye giriş yapmadan 72 saat önce kendi ülkelerinde koronavirüs testinden geçmelerinin isteneceğini açıklayan Theoharis, "buna rağmen her bir Yunan adasında bir 'korona oteli' bulunacağı" ve "tatilleri süresinde virüs tespit edilecek turistlerin bu korona oteline yerleştirilerek kontrol altına alınacağı" bir uygulamadan söz ediyor.

Ulaşımda önlemler

Yunanistan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere uluslararası uçuşlara uygulanan yasakların 31 Mayıs'tan 14 Haziran'a kadar ve aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.

Türkiye'ye uygulanan uçuş yasağı 14 Haziran gece yarısına kadar devam edecek. Türkiye-Yunanistan arasında karayolu ulaşımı ise devam ediyor.

Kara, hava, deniz ve demiryolundan ülkeye giriş yapacaklar için 14 günlük karantina zorunluluğu 31 Mayıs'a kadar sürecek.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkeye gelecek uçaklarda ve yurt içi gemi seferlerinde uygulacak önlemleri de açıklamaya başladı.

Avrupa Birliği'nin parametreleri çerçevesinde uçak yolcularına maske takma şartı ile, turizmciler sıcak bakmasa da, uçağa binmeden ve kendi ülkelerinde 72 saat önce korona testi yapılması ile ilgili bir protokolün uygulanması söz konusu.

Denizcilik Bakanı Yannis Plakiotakis'e göre 18 Mayıs'tan 14 Haziran'a kadar Yunan adalarına gidecek gemilere yolcu kapasitesinin yüzde 50'ye indirilmesi; kabinlere en fazla 4 kişilik aile olmadıkça tek kişi alınması, ateş ölçümü, sağlık formu doldurulması ve güverteler de dahil geminin her yerinde maske takma ve fiziki mesafe zorunluluğu getiriliyor.

Ayrıca koltuklu bölümlerde ön, arka ve yan koltuklarının boş bırakılması ve yolcu gemilerinde birer "korona kabini" bulundurulması şartları koşululuyor.

Bu uygulamalara devam edilip edilmeyeceğine 15 Haziran'dan sonra karar verilecek.

Gemi seferlerinin uğrayacağı zararın ise devlet tarafından karşılanması planlanıyor.

Restoranlar ve plajlar

Turizm sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan yeme-içme sektöründe de büyük bir kriz bekleniyor.

Turist sayısının asgariye düşmesi bir yana, Yunan turistlerin de "olmazsa olmazlardan" saydığı restoran, kafe ve barlarda uygulanacak korona önlemlerinin, gıda sektörü ve balıkçılığı da etkisi altına alması bekleniyor.

Masa ve sandalyeler arasındaki 1,5 metre mesafe kuralları, mekan sahiplerinin müşteri kapasitesini en az yüzde 33 indirmek zorunda kalması anlamına geliyor.

Tesis bulunan plajlarda da durum farklı değil.

Sahillerde 1000 metrekare alanda sadece 40 kişi bulundurma; güneşlik ve plaj şemsiyeleri direkleri arasında dörder metre mesafe uygulaması, "Beach bar" olarak bilinen plaj kantinlerindeki masa ve sandalyelerin kaldırılması ve yiyecek-içeceklerde seelf servis uygulamaları plaj yöneticilerini oldukça zora düşüreceğe benziyor.

'Önce sağlık sonra ekonomi'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise "bu yıl Avrupa çapında küçülen turizm pastasının en büyük parçasını almak için üstün gayretler gösterileceği" açıklamasına rağmen "Önce sağlık sonra ekonomi" ilkesini her fırsatta dile getirmeyi ihmal etmiyor.

En az koronavirüs vakası görülen ülkeler arasında Yunanistan da var.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 810, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını yitirenlerin sayısı ise 160.





Koronavirüs, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:10 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Yunanistan turizmde büyük kriz bekliyor, turizmciler 'Sezonun yarısını kurtarabilirsek... - Son Dakika Dünya

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