Koronavirüs yüzünden Amazon da Barcelona'daki teknoloji konferansına katılmayacak - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Koronavirüs yüzünden Amazon da Barcelona'daki teknoloji konferansına katılmayacak - Son Dakika

Koronavirüs yüzünden Amazon da Barcelona'daki teknoloji konferansına katılmayacak

6 saat önce

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan ve Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne koronavirüs damgasını vuruyor.

Koronavirüs yüzünden Amazon da Barcelona'daki teknoloji konferansına katılmayacak, System.String[]

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen ve İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne koronavirüs damgasını vuruyor.

24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan konferansa çok sayıda teknoloji şirketi koronavirüs tehlikesi yüzünden katılmayacağını açıkladı.

Güney Kore'den LG Electronics, İsveç'ten Ericsson ve ABD'nin çip şirketi NVIDIA'dan sonra ABD merkezli dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon da bu yıl konferansa katılmayacağını bildirdi.





'El sıkışmayın'

Amazon yaptığı açıklamasında, 'koronavirüs salgını ve etrafında meydana gelen kaygılar' nedeniyle kongreye katılmayacaklarını belirtti.

Etkinliğin organizasyonunu yürüten GSMA şirketi ise normalde 100 bin kişiyi ağırlayan konferansın bu yıl da düzenleneceğini ifade etti.

Yaptığı duyuruda etkinliğe katılmayı gözden geçiren şirketlerin olduğunu kabul eden GSMA, güvenlik önlemlerini artırdıklarını da belirtti.

Buna göre virüsün yayıldığı Çin'in Hubei eyaletinden katılımlar yasaklanırken Çin'den gelen ziyaretçilerin en az 14 gündür ülke dışında olduğunu kanıtlaması gerekecek.





Şirket, katılımcıların el sıkışmaması konusunda uyarıda bulundu; konuşmacıların mikrofonlarının sürekli değiştirileceğini ve dezenfekte edileceğini aktardı.

Bu hafta açılması beklenen Singapur Hava Fuarı'nda da çok sayıda iptalin olduğu aktarıldı.

Koronavirüs yüzünden şimdiye kadar Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 908 olarak açıklandı.

Pazar günü ise virüs yüzünden Çin'de 97 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de 49 binden fazla kişinin virüsten etkilendiği aktarılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 30 Ocak'ta virüs yüzünden acil durum ilan etmişti.

Mobil Dünya Kongresi, Koronavirüs, Barcelona, Amazon, Teknoloji, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:15 
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