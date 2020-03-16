KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN CAMİLERDE CEMAATLE NAMAZ KILINMAYACAĞI ANONSU YAPILDI - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" şeklindeki açıklamasının ardından İstanbul'daki camilerde vakit ve Cuma namazlarının kılınmayacağı anonsları yapılmaya başlandı.

Kağıthane 'deki bir camide akşam ezanı öncesi yapılan anonsta 'Saygıdeğer halkımızın dikkatine; salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle beraber vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız' denildi.

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Camiden yapılan anons

- İstanbul