Koronavirüs zor şartlarda yaşayan çocukların durumunu daha da zorlaştırdı - Son Dakika

Koronavirüs zor şartlarda yaşayan çocukların durumunu daha da zorlaştırdı

20.11.2020 13:57
Koronavirüs zor şartlarda yaşayan çocukların durumunu daha da zorlaştırdı, System.String[]

Yetim Vakfı Genel Başkan Vekili Hüsamettin Orhan, savaş, göç ve doğal afetler nedeniyle zor şartlarda yaşayan çocuklar için durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da zorlaştığını belirtti.

Yetim Vakfı Genel Başkan Vekili Hüsamettin Orhan, savaş, göç ve doğal afetler nedeniyle zor şartlarda yaşayan çocuklar için durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da zorlaştığını belirtti.

Fatih'teki Yetim Vakfı Genel Merkezinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 31'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısı, birçok STK temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletlere, 31 yıl önce kabul ettiği sözleşmeye uyarak, savaş bölgelerindeki çocuklar için harekete geçmesi çağrısında bulunulan toplantıda konuşan Orhan, "Dünya, çocuk hakları konusunda sınıfta kalmış durumda. Bizler çocuklara haklarını hatırlatmak konusunda iyi bir öğretmen olmalıyız." dedi.

Konuşmasının ardından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için hazırlanan ortak basın bildirisini okuyan Orhan, günün, 1989'da kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle birlikte çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı gün olduğunu aktardı.

Orhan, bugün hakları yasalarca tanınmış olmasına rağmen birçok çocuğun yaşam koşullarında gerileme yaşandığını vurgulayarak, bildirideki şu ifadeleri aktardı:

"Gerek Kenya'da evi barkı olmayan annelerden zorbalıkla koparılarak karaborsada satılan bebeklerin durumu, gerekse Azerbaycan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sivil halklara yönelik gerçekleştirilen hain saldırılarda katledilen çocukların durumu çocuk haklarının nasıl ayaklar altına alındığının en çarpıcı örnekleri olarak karşımızda durmaktadır. Savaş, göç ve doğal afetler nedeniyle zor şartlarda yaşayan çocuklar için durum koronavirüs salgınıyla birlikte daha da zorlaşmıştır. Salgın nedeniyle bugün milyonlarca çocuğun eğitimden mahrum kaldığı bilinmektedir. Tüm dünyada, 5 ile 17 yaş arasında olup okula gitmeyen çocuk ve genç sayısı toplam 303 milyonu bulmuştur."

"Mülteci sayısı 20 senede yüzde 100 arttı"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin güncel verilerine göre dünya genelindeki mülteci sayısının son 20 senede yüzde 100 artarak 79,5 milyonu bulduğunu aktaran Orhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı rapordaki verilere göre dünya genelindeki mülteci sayısının yüzde 40'ını çocuklar oluşturuyor. Suriye savaşı nedeniyle son yıllarda en fazla göç alan ülkeler arasında olan Türkiye'de ise 1,7 milyondan fazla mülteci çocuk bulunmaktadır. Uluslararası raporlara göre, dünyada 400 milyon civarında yetim bulunuyor. Bunun yanı sıra, anne ve babası hayatta olduğu halde onların şefkatinden ve ilgisinden uzak olan sosyal yetimlerimizi de düşündüğümüzde bu sayı daha da artıyor."

Çocukların fiziksel ve psikolojik gelişiminde en önemli etkenin aile müessesesi olduğunu vurgulayan Orhan, dünyadaki tüm çocukların tebessümüne talip olmak, onlarla gönül köprüleri kurmak ve geleceğin erdemli nesillerini yetiştirmek üzere çalışmaları gayretle sürdüreceklerini aktardı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir de her çocuğun üstün yararı için, hiçbir ayrım gözetmeden her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Genç İHH Başkanı Abdullah Muhammed İslam da "Nasıl ki kendi çocuklarımız ile ilgili hassasiyet gösteriyorsak, dünyadaki tüm çocuklarımızın iyiliği için aynı hassasiyeti ve gayreti göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yeryüzü Çocukları Derneği Eğitim Koordinatörü Betül Ünlü de herkesin kendi çocuğu ve erişebildiği tüm çocuklardan sorumlu olduğunu dile getirerek, "Kendi çocuklarımıza, kardeşlerimize tanıdığımız, bizim irade ve gücümüzde olan hakları bir düşünün. Devletler eğitim hakkını vatandaşlık hakkına sahip olan çocuklar üzerinde denetleyebilir, çocuğun eğitimdeki başarısından, oyun hakkından, huzurlu uykularından, güvenli adımlarından büyük ölçüde de ailesi, en yakınındakiler mükelleftir." dedi.

Mülteci, Çocuk, Savaş, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs zor şartlarda yaşayan çocukların durumunu daha da zorlaştırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi "İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız
Fenerbahçe'de Nazım Sangere antrenmanı yarıda bıraktı Fenerbahçe'de Nazım Sangere antrenmanı yarıda bıraktı         
14:22
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi         
13:40
Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı         
13:14
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi         
11:49
Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü         
11:18
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 14:41:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs zor şartlarda yaşayan çocukların durumunu daha da zorlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei