Koronavirüse aile yumruğu - Son Dakika
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Koronavirüse aile yumruğu

6 saat önce

ANTALYA'da, koronavirüs nedeniyle dünya şampiyonluğunu kazanma hayalini ertelemek zorunda kalan Eylül Aslan'a (13) destek olmak için evini spor salonuna dönüştüren babası Adil Aslan, araba lastiğini kum torbası, su şişelerini de ağırlık olarak kullanarak her gün oğlu ve kızına antrenman yaptırıyor.

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ANTALYA'da, koronavirüs nedeniyle dünya şampiyonluğunu kazanma hayalini ertelemek zorunda kalan Eylül Aslan'a (13) destek olmak için evini spor salonuna dönüştüren babası Adil Aslan, araba lastiğini kum torbası, su şişelerini de ağırlık olarak kullanarak her gün oğlu ve kızına antrenman yaptırıyor. Apartman merdiveninde koşan, çatıda egzersiz hareketleri, bahçede de kum torbalarına yumruk atan baba ve çocuklarına anne Şükran Aslan da tezahürat yaparak destek veriyor.

Antalya'da oturan Eylül Aslan, 2 yıl önce muay thai sporu yapan ağabeyi Azad'dan (17) etkilenerek bu spora başladı. İki çocuğunu antrenman salonuna götüren inşaat işçisi Adil Aslan (45) da onların başarısından etkilenerek muay thai yapmaya karar verdi. Ağabeyi ve babasıyla antrenman yapan Eylül, geçen yıl katıldığı ilk turnuvada Türkiye üçüncülüğü kazandı. Milli takım formasıyla geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda altın madalyanın sahibi olan Eylül'ün başarısı, Aslan ailesindeki spor sevgisini artırdı. Antrenörü Yasin Urlu yönetiminde ağabeyi ve babasıyla sık sık antrenman yapan Eylül'ün katılacağı dünya şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

ARABA LASTİĞİNDEN KUM TORBASI

Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi ve müsabakaların ertelenmesi nedeniyle Aslan ailesi, sağlıkları için evde antrenman yapmaya başladı. İnşaat işçisi Adil Aslan, koronavirüs nedeniyle inşaat işlerinin durması sonrası işsiz kalmasıyla 3 katlı apartmanı spor salonuna dönüştürdü. Apartmanın giriş katındaki evlerinin bahçesine araba tekerlerinden kum torbası yapan, su şişeleri ve taş parçalarını ağırlık olarak kullanan Eylül, ağabeyi ve babası, her gün 2 saat antrenman yapmaya başladı. Apartman merdiveninden çatıya koşan, çatıdaki antrenmanın ardından tekrar aşağı inerek evlerinin önünde ip atlayan aile üyeleri, egzersiz hareketleriyle kondisyon depoluyor. Aslan ailesi, muay thai milli takım antrenörü Yasin Urlu'nun belirlediği antrenman programıyla çalışmalarını her gün gerçekleştiriyor.

PENCEREDEN TEZAHÜRATLI DESTEK

Taş ve su şişesini ağırlık olarak kullanan Eylül, ağabeyi Azad ve babası Adil Aslan, kum torbası yerine kullandıkları araba tekerlerine de tekme, yumruk atarak kuvvet çalışmasıyla performanslarını korumaya gayret ediyor. Antrenman sırasında pencereden su ve çay ikramı yapan anne Şükran Aslan ise eşi ve çocuklarına tezahürat yaparak destek oluyor. Koronavirüse yönelik tedbir için evden çıkmamayı tercih eden aile üyeleri, bir aydır evde, bahçede ve apartman çatısında spor yaparak, hem şampiyonalara hazırlanıyor, hem de sağlıklarını korumayı hedefliyor. Evdeki boş zamanlarını da spor yaparak geçiren aile, koronavirüse karşı spor yaparak korunuyor.

ÇOCUKLARININ HAYALİ İÇİN ÇABALADI

İşsiz kaldığı dönemde çocukları için fedakarlık yaparak onların spor hayatını sürdürmesi için çaba gösteren Adil Aslan, şunları söyledi:

"Oğlum muay tai sporuna başladı. Eylül de onu görüp heveslendi. Kızımın önüne geçemedik. Şampiyonluk yaşadı, bizi mutlu etti. Ben de kızımın başarısından sürekli onunla antrenmana giderken sporu sevdim. Etkilenerek ben de başladım. İnşaatlarda çalışıyordum, onlara yetişmek için boş zamanlarda, çok spor yaptım. Bir baba olarak çocuklarıma örnek olmak istedim. Koronavirüs nedeniyle işlerim durdu. Evde spor yapmaya başladık. Tamircilerden lastik topladım, bahçeye sıraladım, kum torbası gibi kullanıyoruz. Su şişelerinden ağırlık yaptım. Elimden geldiğince çocuklarıma yardımcı olmaya çalıştım. Apartman merdiveninde koşup, evimizin önünde spor yaparak çocuklarımın ilerleyen zamanlardaki şampiyonalara hazırlanmasına yardımcı olmak istedim. Hep birlikte aile olarak antrenman yapıyoruz."

HAYALLERİNE EVDE HAZIRLANIYOR

Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda birincilik kazandıktan sonra dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedeflediğini anlatan Eylül ise koronavirüs nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Babasının desteğinden dolayı daha fazla antrenman yapıp başarılı olmayı istediğini aktaran Eylül, "Koronavirüsten dolayı spor salonları kapanınca babamın yardımıyla evde antrenmana devam etmeye başladım. Babam araba lastiklerini birleştirip kum torbası yaptı. Su şişelerini, büyük taşları ağırlık olarak kullanmaya başladık. Babam ve ağabeyimle her gün spor yaparak şampiyonalara hazırlanıyorum. Evimde antrenman yaparak koronavirüse karşı mücadele ediyorum" diye konuştu.


Koronavirüs, Adil Aslan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:06 Kaynak: DHA

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