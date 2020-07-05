KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALİÇ'TE YAT PARTİSİ DÜZENLEDİLER - Son Dakika

KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALİÇ'TE YAT PARTİSİ DÜZENLEDİLER

Havadan görüntülerleSosyal mesafe kuralını hiçe saydılar, teknede parti verdilerHaber-Kamera Cemil ÖZDEMİR- Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ- Buse PEHLİVAN - Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL,(DHA) - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yapılırken, Balat'ta bir grup yat...

Havadan görüntülerle

Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezaları geçersiz
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar, teknede parti verdiler

Haber-Kamera Cemil ÖZDEMİR- Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ- Buse PEHLİVAN - Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL,(DHA) - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yapılırken, Balat'ta bir grup yat partisi düzenledi. Partiye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Fatih Balat Sahili'ne önceki gün saat 22.00 sıralarında 2 yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi. Müzik eşliğinde bir süre Balat Sahili'nde eğlenen grup, daha sonra boğaza açıldı. Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yaklaştı. Yatta bir süre, parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı. Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.

TEKNE VE YATLAR GECE KULUBÜ OLDU

Eğlence mekanları kapalı olduğundan dolayı İstanbul'da bazı organizatörler yasağı delerek tekne ve yatları gece kulübüne dönüştürdü. Özellikle hafta sonları çeşitli noktalardan hareket eden tekne ve yatlar boğaza açılıyor, saatlerin gece yarısını geçmesiyle birlikte parti veriliyor. Organizatörler Vip Yat Parti, Efsane Yat Parti paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden müşteri topluyor. Tekne ve yatlarda Dj performanslarının yanı sıra dans ve oryantal gösterileri de sunuluyor.

TEKNEDE SOSYAL MESAFESİZ PARTİ

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde de boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilerde onlarca kişi koronavirüse aldırış etmeden eğleniyor. Koronavirüsle ilgili hiç bir kural ve tedbir ise gözetilmiyor. Partiye katılanların sosyal medya da yayınladıkları görüntülerde tüm kuralların hiçe sayıldığı ancak partiye katılan bazı kişilerin maskelerini çenesine taktıkları görülüyor.

Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALİÇ'TE YAT PARTİSİ DÜZENLEDİLER - Son Dakika

Son Dakika

16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
08:33
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezaları geçersiz
08:12
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
07:46
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
05:11
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 09:32:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALİÇ'TE YAT PARTİSİ DÜZENLEDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]