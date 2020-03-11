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Koronavirüse aldırmayanlar rengarenk Holi Festivali'nde doyasıya eğlendi
6 saat önce
Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlikler yasaklanırken, Hindistan'da binlerce kişi sokaklara dökülerek baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'ni kutladı.
Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlikler yasaklanırken, Hindistan'da binlerce kişi sokaklara dökülerek baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'ni kutladı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01
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