Koronavirüse aldırmayanlar rengarenk Holi Festivali'nde doyasıya eğlendi

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlikler yasaklanırken, Hindistan'da binlerce kişi sokaklara dökülerek baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'ni kutladı.



Salgın sebebiyle katılım diğer senelere göre az olsa da binlerce kişi etrafa boya tozları ve su saçarak baharın gelişini doyasıya kutladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise sosyal medya hesabında her sene katıldığı festivale koronavirüs sebebiyle iştirak edemeyeceğini yazdı.