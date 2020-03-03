Koronavirüse çare Muslera !.. - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüse çare Muslera !.. - Son Dakika Spor

Koronavirüse çare Muslera !..

6 saat önce

Dünyayı tehdit eden koronavirüse çare Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera oldu.

Koronavirüse çare Muslera !.., System.String[]

Dünyayı tehdit eden koronavirüse çare Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera, sosyal medyada da 1 numara olma yolunda ilerliyor. Asistanaliz özel içerik ekibinin Muslera için hazırladığı photoshop görseller bir çok sosyal medya platformlarında büyük ilgi görürken birçok kişi tarafından da paylaşıldı. Gençlerbirliği'ni geçtiğimiz Pazar günü evinde 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir şutu çıkarırken adeta boyu uzayan Uruguaylı yıldız bu kurtarışı ile çok konuşulmuştu.Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan sarı kırmızılı yıldızın koronavirüsü ve füze ile atılan bombaları engellediği fotoğraflar görenleri tebessüm ettirdi.


Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alex Telles Chelsea'ye transfer olursa, Galatasaray satıştan pay alacak
Galatasaray, Sivasspor maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu TFF, Galatasaray'ın saat değişikliği talebini reddetti Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı

Son Dakika Haberleri
15:44 Dünya Miras Listesi adayı 'St. Paul' için 200 bin turist hedefi
15:44 Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı
15:44 Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı saça ve cilde faydaları
15:43 İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel
15:43 Nebahat Çehre: Gribe yakalandım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:55:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüse çare Muslera !.. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]