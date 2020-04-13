Koronavirüse (corona virüsü) davetiye çıkardı

Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'un oyun kurucusu Dak Prescott'un, koronavirüs salgını nedeniyle konulan yasağa rağmen evinde 30 kişilik bir doğum günü partisi verdiği ortaya çıktı.

TMZ'de yayımlanan parti görüntüsünde Prescott'un yanı sıra Dallas Cowboys oyuncularından Ezekiel Elliott'un da olduğu öne sürüldü.

Haberler üzerine polisin Prescott'un evine gittiği ancak parti düzenlendiğine dair bir kanıt bulamadığı ve ünlü oyuncuyu sadece uyarmakla yetindiği belirtildi.

NFL'in en ilginç karakterlerinden biri olan ve sık sık özel yaşamıyla ABD medyasına konu olan Dak Prescott, geçtiğimiz günlerde de iki arkadaşıyla birlikte antrenman yaparken görüntülenmiş ve sosyal mesafe kuralına uymadığı için eleştirilere hedef olmuştu.