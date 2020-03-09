Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin - Son Dakika
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Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin

6 saat önce

Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.

Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin, System.String[]

Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.


CoronaCheck adı verilen sitede, Covid-19 risk düzeyini ölçmek isteyenlere İsviçre'nin Lozan kentinden uzmanlar tarafından hazırlanan bir dizi soru yöneltiliyor.

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İsviçre, Lozan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:47 
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