Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı - Son Dakika

Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı

ERZURUM'da, kalaycılık mesleğini 60 yıldır sürdüren Ömer Asan (72), koronavirüs salgını ile mücadelede maske kullanımına dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı.

Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı, System.String[]

ERZURUM'da, kalaycılık mesleğini 60 yıldır sürdüren Ömer Asan (72), koronavirüs salgını ile mücadelede maske kullanımına dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı. Maske, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nce Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmada birinci seçildi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Hacılar Hanı esnafı işbirliğiyle Ahilik Haftası nedeniyle program düzenledi. Etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğinin son temsilcileri yarıştı. Önce ocaklarını yakan yarışmacılar, daha sonra hem kendi tasarladıkları bakır ürünleri hem de müşterilerinin getirdiği malzemeleri kalayladı. Meclis üyeleri ile esnaftan oluşan jüri kararıyla yarışmaya katılan 4 esnaf da ödüllendirildi. Ömer Asan'ın koronavirüse dikkat çekmek için el emeği ile hazırladığı bakır maske birinci seçildi. Asan ile beraber 2'nci Hamil Çakır, 3'üncü Yavuz Öznütepe ile 4'üncü Fahretttin Çelik'e çeşitli hediyeler verildi.

'ÇALIŞTIRACAK ADAM YOK'Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama yapmak istediklerini belirten Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, "Erzurum'daki unutulmaya yüz tutmuş kalaycı esnafıyla beraber bir program yaptık, dertlerini dinledik. Bakırcılar Çarşısı içerisindeki bir elin sayısı kadar esnafımızın kalmasına çok üzülüyoruz. Çalıştıracak adam, yetiştirecek çırak bulamıyorlar. Bunlar artık bu mesleğin son sahipleri" diye konuştu.'MESLEKTE EN SON ÇIRAK BENİM'6 yaşından beri kalaycılık yaptığını aktaran Hamil Çakır ise makineleşme ile birlikte el emeği bakır üretiminin bittiğini ifade etti. Çakır, "3 çocuğum var, onların rızkını bu meslekten kazanıyorum. Masraf harici günlük 50 lira kazanabilirsek çok şükür diyoruz. Eskiden bu çarşıda 120'ye yakın bakırcı, kalaycı esnafı vardı. Şimdi 4 kişi kaldık. Artık çırak da yetişmiyor. Makineleşme olduğu için meslek öldü. Ara sıra kalay yapıyoruz. Meslekte en son çırak benim. Benden sonra yetişmedi. Kimi vatandaş getirip bakırlarını satıp alüminyum alıyor. Kimi ise kromu satıp bakır alıyor" dedi. 'VİRÜS BELASINDAN KURTULMAK İÇİN MASKE TAKMALIYIZ'Koronavirüsten kurtulmak için maske kullanımının çok önemli olduğunu belirten 8 çocuk babası Ömer Asan da, "60 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bizden başka yapan yok. Koronavirüs belasından kurtulmak için maske takmamız lazım. Ben de buna dikkat çekmek için bakırdan maske yaptım. Üzerine de Allah yazısını Arapça işledim. Maskesiz dolaşmamalıyız" diye konuştu.

Kent Konseyi, Koronavirüs, Ömer Asan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı - Son Dakika

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