Koronavirüse iki kez yakalanmak mümkün mü, bağışıklık nasıl oluşur ve ne kadar sürer? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Koronavirüse iki kez yakalanmak mümkün mü, bağışıklık nasıl oluşur ve ne kadar sürer? - Son Dakika

Koronavirüse iki kez yakalanmak mümkün mü, bağışıklık nasıl oluşur ve ne kadar sürer?

7 saat önce

Koronavirüse yakalanmış birinin iyileştikten sonra yeniden yakalanması mümkün mü? Neden bazı insanlar hastalığı daha ağır geçiriyor?

Koronavirüse iki kez yakalanmak mümkün mü, bağışıklık nasıl oluşur ve ne kadar sürer?, System.String[]

Koronavirüse yakalanmış birinin iyileştikten sonra yeniden yakalanması mümkün mü? Neden bazı insanlar hastalığı daha ağır geçiriyor? Aşı işe yarayacak mı? Koronavirüse yakalanıp iyileşen kişilere bağışıklık belgeleri verilerek işe dönmelerini sağlamak mümkün mü? Uzun vadede virüse karşı hangi tedbirler alınabilir, virüsle nasıl yaşanır?

Koronavirüsle ilgili en önemli sorun bağışıklık sisteminde düğümleniyor. Bu konuda ise çok az şey biliyoruz.

Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl oluşur?

Bağışıklık sistemimiz vücudumuzun enfeksiyona karşı savunma sistemidir ve iki kısımdan oluşur.

Birincisi doğal bağışıklıktır; doğuştan gelir ve vücudumuz yabancı bir madde tespit ettiğinde ondan korunmak için derhal harekete geçer. Bu sırada salgılanan çeşitli kimyasallar inflamasyona (yangı, iltihap) yol açabilir. Bu süreçte kandaki akyuvarlar da enfekte olan hücreleri yok eder.

Ancak bu sistem koronavirüse özgü değildir ve vücutta yaşanan mücadeleyi hatırlayıp bu virüse karşı bağışıklık gelişmesini sağlamaz.

Bunun için edinilmiş (adaptif) bağışıklık tepkisine ihtiyaç vardır. Burada hücreler virüsü hedef alan ve onu durdurmak üzere üzerine yapışan antikorlar üretir. Ayrıca sadece virüsün enfekte ettiği hücreleri hedef alan T hücrelerini de üretir.

Bütün bunlar belli bir zaman alır. Araştırmalar, vücudun koronavirüsü hedef alan antikorları üretmesi için 10 güne yakın zaman geçmesi gerektiğini gösteriyor. Hastalığı ağır geçirenlerin bağışıklık sistemi de o kadar güçlü tepki veriyor.

Adaptif bağışıklık yeterince güçlü tepki vermiş ise bağışıklık sistemi bu enfeksiyonu sürekli hatırlayacak, o hastalığa yol açan virüse karşı gelecekte de koruyucu olacaktır.

Hastalığı hafif semptomlarla veya hiç semptom göstermeden atlatmış kişilerin yeterince güçlü bir adaptif bağışıklık tepkisi geliştirip geliştirmeyeceği bilinmiyor.

Bağışıklık ne kadar sürüyor?

Bağışıklık sisteminin hafızası da bizim hafızamıza benziyor. Bazı enfeksiyonları çok iyi hatırlarken bazılarını da unutabiliyor.

Örneğin bağışıklık sistemimiz kızamığı çok iyi hatırlıyor. Kızamık virüsü ile bir kez karşılaşınca (kızamık aşısı ile bu sağlanıyor) ömür boyu bağışıklık kazanılıyor.

Bazı virüsler ise çabuk unutuluyor. Çocukların kış boyunca birçok kez solunum yolları enfeksiyonuna yakalanmasına neden olan virüs bunlardan biri.

Sars-CoV-2 adı verilen yeni koronavirüs çok kısa bir süre önce ortaya çıktığı için bu virüse karşı bağışıklığın ne kadar süreceği bilinmiyor. Ama insana bulaşan diğer altı koronavirüs bu konuda tahminde bulunmaya yarayabilir.

Bu koronavirüslerin dördü sık rastladığımız nezleye yol açıyor ve bu nezleye karşı edinilen bağışıklık çok kısa süreli oluyor. Araştırmalar, bir kişinin bu nezleyi atlattıktan sonra aynı yıl içinde yeniden yakalanabildiğini gösteriyor.

Ama bu nezle genellikle hafif atlatılıyor. İnsanan bulaşan diğer iki koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu (MERS) hastalıklarına yol açıyor ve bunlara yakalananların bağışıklık sisteminin geliştirdiği antikorlar birkaç yıl sonra da tespit edilebiliyor.

East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Paul Hunter, koronavirüse karşı "Sorun, bağışıklık geliştirip geliştirmediğinizden çok, bu bağışıklığın ne kadar süreceğidir" diyor.

"Ama ömür boyu olmayacağı neredeyse kesin" diye ekliyor.

"SARS için yapılan antikor araştırmalarına dayanarak, bağışıklığın sadece bir veya iki yıl süreceği söylenebilir, ama kesin bilmiyoruz henüz" diyor Hunter.

Ancak koronavirüse karşı tamamen bağışıklık kazanılmamış olsa bile ikinci kez virüse yakalanıldığında onu daha hafif atlatmak da mümkün olabilir.





İki kez yakalananlar var mı?

Kısa süre içinde birkaç kez koronavirüse yakalanmış olan kişilerle ilgili haberler var.

Bazıları bu kişilerin ikinci kez enfekte olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar ise virüsün vücutta beklemede kalıp yeniden aktif hale geldiğine inanıyor.

Ancak, bilim insanları testlerde sorun olabileceği konusunda hemfikir. Bazı hastalara virüs olduğu halde yapılan testler negatif çıkabiliyor.

Bugüne dek bağışıklık sistemini test etmek üzere kimse kasıtlı olarak yeniden koronavirüsle enfekte edilmedi. Fakat bu işlem iki rhesus makak maymununa uygulandı.

Bu maymunlar önce koronavirüsle enfekte edilip bağışıklık sisteminin tepki vermesi sağlandı. Üç hafta sonra da ikinci kez virüsle enfekte edildiler. Bu deney çok sınırlı olsa da, kısa süre sonra yeniden enfekte edildikleri halde maymunlarda semptom oluşmadığı görüldü.





Kanda antikor varsa bağışık sayılır mıyız?

Bunun garantisi yok. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüse yakalanmış ve bağışıklık geliştirmiş kişilere bağışıklık belgeleri verilerek salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi yöntemine sıcak bakmıyor.

Bu yöntemi uygulamak isteyenler, insanlara koronavirüs testi yapıldığında antikor görülmesi halinde işe gitmelerinin güvenli olacağına inanıyor. Risk grubunda olan insanlarla yakın temas halinde çalışan hastane ve bakımevi personelinin gönül rahatlığıyla işe devamı için bu önemli olabilir.

Ancak koronavirüs geçirmiş her hastada bir miktar antikor bulunsa da her antikor eşdeğer değil. Virüsü etkisiz bırakan antikorlar koronavirüsün üzerine tutunup onun sağlıklı hücreleri enfekte etmesini engelleyebilenlerdir. Çin'de koronavirüs geçirmiş 175 hasta üzerinde yapılan bir araştırmada, bunların yüzde 30'unda bu özellikteki antikorların çok düşük düzeyde olduğu görüldü.

WHO bu nedenle (adaptif bağışıklık tepkisinin diğer kanadını oluşturan) "hücresel bağışıklığın iyileşmede kritik olabileceğini" söylüyor.

Bir diğer sorun ise antikorlar sayesinde siz virüsten korunuyor olsanız bile bu sizin virüsü taşıyıp diğer insanları enfekte etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor.

Bağışıklık neden önemli?

Genel sağlık açısından olduğu gibi, Covid-19 hastalığına ne sıklıkta ve kaç kez yakalanacağınızı belirleyeceği için önemli.

Bağışıklık ayrıca virüsün ne derece ölümcül olduğunu da etkiliyor. İnsanlara mükemmel olmasa da virüse karşı bir miktar koruyuculuk geliştirdiğinde hastalık daha az tehlikeli oluyor.

Bağışıklığın anlaşılması ve koronavirüse yakalanma veya virüsü yayma bakımından kimlerin riskli olmadığının net bir şekilde belirlenmesi, kısıtlamaların gevşetilmesi bakımından da önemli.

Uzun dönemli bağışıklık geliştirmek zor ise aşı geliştirmek de zorlaşır. ya da aşının nasıl kullanılacağını, ömür boyu geçerli olacak şekilde bir kez mi yapılacağını, yoksa grip aşısı gibi her yıl tekrarlamamak mı gerekeceğini belirlemede önemli olacaktır.

Gerek virüse yakalanıp hastalanma gerekse aşı yoluyla sağlanan bağışıklığın süresi ayrıca virüsün yayılmasını durdurabilip durduramayacağımız konusunda da bize fikir verecek.

İşte tüm bunlar henüz cevaplarını bilmediğimiz önemli sorular.





Teknoloji, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 08:40 


Son Dakika

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli         
00:43
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi         
00:16
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
23:59
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı         
23:46
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi         
23:46
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı         
23:18
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı         
23:17
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi         
23:17
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın         
22:56
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil         
22:53
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:49
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
22:42
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir         
22:35
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi         
22:26
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm         
22:22
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı         
22:21
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı         
22:06
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi         
22:05
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı         
22:03
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı         
21:49
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır         
21:23
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi         
21:10
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım         
21:07
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti         
21:04
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 03:41:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüse iki kez yakalanmak mümkün mü, bağışıklık nasıl oluşur ve ne kadar sürer? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]