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Koronavirüse ilişkin sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele soruşturma
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde gerçek dışı bilgilere yer verildiğine ilişkin tespit üzerine ilgililer hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" başlığıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu açıklamıştı.
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