Koronavirüse ilişkin sosyal medyada

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde gerçek dışı bilgilere yer verildiğine ilişkin tespit üzerine ilgililer hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" başlığıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu açıklamıştı.