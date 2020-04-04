Koronavirüse karşı "20 yaş ve altı" için sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı '20 yaş ve altı' için sıkı denetim - Son Dakika

Koronavirüse karşı "20 yaş ve altı" için sıkı denetim

6 saat önce

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmaması için tedbirler arttırıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmaması için tedbirler arttırıldı.

Bölgedeki 4 ilde emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından kontrollerini yoğunlaştırdı.

Van'da kent genlinde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olanlara uyarıda bulundu.

Ekipler, toplu yaşam alanlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kurallara uyulup, uyulmadığını kontrol ederek sokaktaki vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde anons yaptı.

Özalp ilçesinde de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilecek nakdi yardımın evlere ulaştırılması için polis, jandarma, PTT ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma çalışanlarından oluşan ekipler görevlendirildi.

Ekipler, nakdi yardım ödemelerini vatandaşlara evlerinde teslim etmeye başladı.

Hakkari

Kentin en işlek yerlerinden Bulvar Caddesi'nde uygulama gerçekleştiren ekipler, kimlik kontrolü yaparak, 20 yaş ve altındaki kişileri dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.

Caddedeki vatandaşlara sosyal mesafeye uyulması için uyarıda bulunan ekipler, toplu yaşam yerlerinde de eldiven ve maske uygulamasına uyulup uyulmadığını denetledi.

Polis ekipleri ayrıca ekip otoları ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş ve altındakilerin de dışarıya çıkamayacağına ilişkin sık sık anons yaptı.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya başlanan nakdi yardım ödemeleri de sürüyor.

Bu çerçevede söz konusu ailelerin bulunduğu mahallelere giden polis ekipleri, nakdi yardımı vatandaşlara evlerinde teslim etti.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Akşaç, bu çalışmada ekiplere eşlik ettiklerini belirterek, vatandaşların yardımlarını bizzat evlere götürüp, teslim ettiklerini söyledi.

Muş ve Bitlis

Muş'ta tedbirleri artıran polis ekipleri, kentin işlek noktalarında kimlik kontrolü yaparak kısıtlamaya uymayan kişileri evlerine gönderdi.

Ekipler, mahalleleri gezerek 65 yaş ve üstü bireyler, kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altındaki kişilerin dışarıya çıkmamaları yönünde anons yaptı.

Bitlis'te de tedbirlerini yoğunlaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulu Cami önünde uygulama gerçekleştirerek kimlik kontrolü yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olanları uyaran ekipler, toplu yaşam alanlarında da maske ve eldiven takılıp, takılmadığını kontrol etti.

Koronavirüse karşı 20 yaş ve altı için sıkı denetim

Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:15 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı         
22:01
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı         
21:57
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti         
21:50
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi         
21:24
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak         
21:16
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak         
21:08
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı         
21:01
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 22:32:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüse karşı "20 yaş ve altı" için sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]