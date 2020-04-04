Koronavirüse karşı 400 polis aracını dezenfekte ettiler - Son Dakika

BURSA'da otomotiv temizleme ve bakım hizmeti veren bir firma, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 400 aracı, koronavirüsü salgınına karşı ücret almadan dezenfekte etti.

Merkez Nilüfer ilçesinde otomotiv temizleme ve bakım hizmeti veren bir firma, polis araçlarını koronavirüs salgınına karşı dezenfekte etmek için Bursa Valiliği'ne proje sundu. Valilik tarafından onaylanan proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait resmi ve sivil yaklaşık 400 araç dezenfekte edildi. Polis araçları, görevi aksatmayacak şekilde dezenfekte edilmek üzere firmaya götürülürken, günde ortalama 70 aracın temizlendiği bildirildi.

'DİĞER KURUMLARIN ARACINI DA DEZENFEKTE ETTİK'

Ülkenin geçirdiği bu zor dönemde kendilerinin ne yapabileceğine dair düşündüklerini belirten firma yetkilisi Aşkın Kalaycı, "Topluma faydalı olabilmek için çalışanlarımızla konuştuğumuzda nasıl faydalı olabiliriz diye düşündüğümüzde polis araçlarını dezenfekte edelim diye düşündük. Çünkü polisler halkla iç içe olduğu için, koronavirüs ile daha çok etkileşim içinde olduğu için polis araçlarıyla birlikte valilik, kaymakamlık, MİT ve jandarma araçlarını dezenfekte etmek istedik. Bu projemizi Valiliğe sunduk ve projemiz kabul edildi. İlk olarak jandarma araçları ile başladık. Ardından MİT araçları, valilik ve kaymakamlık araçlarını dezenfekte etmeye başladık. Kurumlarımız bu projeden çok memnun oldular. Valilikten teşekkür ettiler. Biz de böyle bir proje gerçekleştirdiğimiz için çok memnunuz" şeklinde konuştu.