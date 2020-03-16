Koronavirüse karşı alınan önlemler - Son Dakika

Koronavirüse karşı alınan önlemler
6 saat önce
Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almak isteyen Moskova Belediyesi çalışanları sık kullanılan noktalarda sürekli temizlik yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:30 Kaynak: AA
Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almak isteyen Moskova Belediyesi çalışanları sık kullanılan noktalarda sürekli temizlik yapıyor.
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