Koronavirüse karşı Avcılar'daki oyun parkları ve pazar yerleri de dezenfekte edildi - Son Dakika

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Koronavirüse karşı Avcılar'daki oyun parkları ve pazar yerleri de dezenfekte edildi
6 saat önce
KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'daki çocuk parkları, semt pazarları ve kamu kuruluşları da dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:11 Kaynak: DHA
KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'daki çocuk parkları, semt pazarları ve kamu kuruluşları da dezenfekte edildi.
Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi başta olmak üzere kamu kuruluşları ve okullar görevliler tarafından belirli aralıklarla görevliler tarafından dezenfekte edilirken, çocuk parkları ve kapalı semt pazarları da unutulmadı. Avcılar Belediyesi görevlileri özel kıyafetlerle pazar tezgahları ve çevresindeki her yeri dezenfekte ederken, özellikle sabah erken saatlerde de çocuk parklarındaki salıncak, kaydırak, tahterevalli başta olmak üzere oyun aletleri ve spor araçlarında aynı uygulamayı sürdürüyor.
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