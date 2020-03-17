KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ

6 saat önce

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'daki çocuk parkları, semt pazarları ve kamu kuruluşları da dezenfekte edildi.

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'daki çocuk parkları, semt pazarları ve kamu kuruluşları da dezenfekte edildi.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi başta olmak üzere kamu kuruluşları ve okullar görevliler tarafından belirli aralıklarla görevliler tarafından dezenfekte edilirken, çocuk parkları ve kapalı semt pazarları da unutulmadı. Avcılar Belediyesi görevlileri özel kıyafetlerle pazar tezgahları ve çevresindeki her yeri dezenfekte ederken, özellikle sabah erken saatlerde de çocuk parklarındaki salıncak, kaydırak, tahterevalli başta olmak üzere oyun aletleri ve spor araçlarında aynı uygulamayı sürdürüyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:32 Kaynak: DHA
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