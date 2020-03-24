Koronavirüse karşı bebeği için 'taşınabilir koruyucu kapsül' tasarladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı bebeği için 'taşınabilir koruyucu kapsül' tasarladı - Son Dakika

Koronavirüse karşı bebeği için 'taşınabilir koruyucu kapsül' tasarladı

6 saat önce

Çin'de bir baba, bebeği için koronavirüse (Covid-19) karşı, 'taşınabilir koruyucu kapsül' tasarladı.

Koronavirüse karşı bebeği için 'taşınabilir koruyucu kapsül' tasarladı, System.String[]

Çin'de bir baba, bebeği için koronavirüse (Covid-19) karşı, 'taşınabilir koruyucu kapsül' tasarladı. Baba, kapsülle birlikte çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çin'in en büyük kentlerinden biri olan Şanghay'da ikamet eden 30 yaşındaki bir baba, dışarıya çıktıklarında bebeğini koronavirüse karşı korumak için ilginç bir tasarıma imza attı. Bu kişi, bebeğin içinde güvende olduğu taşınabilir koruyucu bir kapsül yaptı. Kapsül, filtrelenmiş havayı içeri ileten bir hava filtresi, içerideki karbondioksit yoğunluğunu ve sıcaklığı gösteren bir monitör ve ebeveynlerin temas etmeden çocuğuna dokunabilmesini sağlayan steril bir eldivenle donatıldı.

VİDEO OYUNUNDAN ESİNLENMİŞ

Bai Ying ya da 'Beyaz Gölge' (White Shadow) takma adıyla tanınan ve yerel medyaya konuşan baba, "Bebeklerin daha zayıf bir solunum sistemi olduğu için maske takmak muhtemelen onlar için oksijen eksikliğine neden olabilir" dedi. Bu kişi ayrıca tasarımında kısmi olarak video oyunu 'Death Stranding'ten esinlendiğini belirterek, "Diğer insanların tasarımımı beğenmesi beni çok gururlandırıyor, sanki sanal dünyadaki bir şeyi gerçek hayata dönüştürmüşüm gibi" şeklinde konuştu.

Ayrıca birçok kişiden, tasarladığı 'taşınabilir koruyucu kapsülü' satın alma teklifi alan baba, kapsülden daha fazla üretmek için bir üreticiyle temasa geçtiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Koruyucu kıyafet giymiş babanın, taşınabilir koruyu kapsülle görüntüsü

-Kapsülün içindeki bebek

-Steril eldivenin kullanımı gösteren baba


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:36 Kaynak: DHA

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