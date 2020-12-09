Koronavirüse karşı bilgilendirme broşürü - Son Dakika

Koronavirüse karşı bilgilendirme broşürü
09.12.2020 13:49
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' bilgilendirme broşürleri, polis ve bekçiler tarafından ilçedeki kamu kurum ve kuruşluları binalarının girişleri ile iş yerlerinin camlarına asılıyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' bilgilendirme broşürleri, polis ve bekçiler tarafından ilçedeki kamu kurum ve kuruşluları binalarının girişleri ile iş yerlerinin camlarına asılıyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların görebileceği yerlere bilgilendirme broşürleri asan ekipler, ayrıca vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda el broşürü dağıtarak gün, doğum günü, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması ve misafirlik gibi kalabalık yerlerden kaçınılması konusunda vatandaşlara sözlü uyarılarda da bulunuyor. - BİLECİK
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş