Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma - Son Dakika

Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma

ANKARA'da Bor Araştırmacısı Doç. Dr. Mükerrem Şahin, koronavirüsten korunmak amacıyla bor bileşiği içeren el dezenfektanı, ağız yıkama solüsyonu ve propolis geliştirdi. Doç. Dr. Şahin, "Biz borla ilgili 3'lü koruma sağlamış olduk. Elde borla koruma, ağızda borla koruma ve vücudumuzun direncini artırarak enfeksiyonda bizi daha güçlü hale getirerek bu şekilde koruma" dedi.

Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucusu Doç. Dr. Mükerrem Şahin, Covid-19 salgınıyla birlikte borun önemli bir hale geldiğini belirterek, bu süreçte borlu el dezenfektanı, ağız çalkalama solüsyonu ve bor içeren propolis geliştirdiklerini söyledi. Borlu el dezenfektanının çok önemli bir fikir olduğunu ve Türkiye'nin yeni bir ürün kazandığını söyleyen Şahin, "Kolonya olmadan da bu işin yapılacağını gösteren bir ürün. Burada önemli olan yapılan dezenfektanın ya da ürünün antiviral testi geçmiş olmasıdır. Her bor bileşiği bunu yapmaz, bizim elimizdeki ürün antiviral testi geçmiştir" dedi.

'AĞIZ-BURUN YIKAMA SOLÜSYONU'

Ağız ve burun içinin korunması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şahin, bu virüsün hava yoluyla ya da temas yoluyla, solunum yoluyla ağız ve burundan vücuda girdiğini ifade etti. Doç. Dr. Mükerrem Şahin, "Antiviral etkiye sahip olan bu bor bileşiğiyle, karanfil, kekik, defne, lavanta gibi bitki özleri kullanıyoruz. Bunları kendimiz ekstre ediyoruz. Zerdeçal da karışımda kullandığımız bir bitkidir. Bunlarla birlikte bir ağız yıkama solüsyonu yaptık. Bu sayede insanlar ağızlarını bununla çalkaladıklarında ve 2-3 defa tükürdüklerinde enfeksiyona tabi olmuş olsalar bile o virüse karşı kendilerini korumuş olacaklar. Ağız ve burnu temizlemek çok etkin bir koruma yöntemidir. Bizim yaptığımız doğal üründür, riski yoktur. Yutulduğunda büyük risk oluşturmaması lazım ki yutulabilen ürünlerden tercih ederek ortaya yeni bir ürün çıkardık. Bu ağız yıkama solüsyonunun Covid-19 için çok başarılı bir koruma yöntemi olacağını düşünüyoruz. Maskenin koruyacağından farklı bir korumadır bu. Özellikle sağlık çalışanları için çok öneriyoruz" diye konuştu.

'BORPOLİS'

Doç. Dr. Şahin, bor ihtiva eden proteaz inhibitörü olarak davranan bir bileşiği propolisle birleştirerek 'borpolis'i geliştirdiklerini belirterek, "Gerekli müsaadeler alındı. Şu anda raftalar. Bor polis suya 10 damla atarak düzenli içilir. Arıdan gelen bir propolis ile birlikte destek olarak sunduğumuz bir ürün. Covid-19 enfeksiyonu olan tedaviye destek amaçlı gönderdiğimiz hasta sayısı 25'e yakındır. İyileşme süreçlerini çok hızlandırdı. İyileşme hastanede devam ediyor. Klinik tedavi devam ederken gıda takviyesi olarak verildiğinde bunu daha güçlendirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

'3'LÜ KORUMA'

?Doç. Dr. Şahin, borla ilgili 3'lü koruma sağlamış olduklarını vurgulayarak, "Elde borla koruma, ağızda borla koruma ve vücudumuzun direncini artırarak enfeksiyonda bizi daha güçlü hale getirerek bu şekilde koruma. Amacımız buydu. Bu ürünlerin bileşikleri hazırdı, bor çalışıyorduk. Son 2 yıldan beri değişik bor ürünlerini tedavide destekçi olmak için yoldayız. Kovid çıkınca incelemelerimiz, araştırmalarımız gösterdi ki bor burada da kullanılabilir. Ürün yerli imkanlarla oluşturulmuştur" dedi.