Koronavirüse karşı camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Koronavirüse karşı camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi

6 saat önce

Melike Hatun Camisi, Altındağ Belediyesince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi.

Melike Hatun Camisi, Altındağ Belediyesince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmaları yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, camiyi hidrojen peroksit içerikli malzemelerle temizledi.

Halıların süpürülmesi ve ayakkabılıkların temizlenmesiyle cami, cuma namazını kılacak cemaat için hijyenik hale getirildi.

Aynı işlemin, yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Hamamönü, Tacettin Dergahı ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde de yapıldığı öğrenildi.

Koronavirüse karşı camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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