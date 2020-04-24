"Koronavirüse karşı cep telefonları sık sık dezenfekte edilmeli" uyarısı

Medicana Samsun Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Nurullah Dikmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskine karşı cep telefonlarının gün içinde birkaç kez temizlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Dikmen, yaptığı yazılı açıklamada, insanların gün içinde birçok kez cep telefonlarıyla temas halinde olduğunu, el hijyenine dikkat edilmediği takdirde virüsün birkaç saat boyunca telefonların yüzeylerinde canlı kalabileceğini belirtti.

Bu durumda yüz bölgesi, ağız ve buruna yakın bölgelere telefon yaklaştığında bulaşma olasılığının artabildiğine işaret eden Dikmen, şöyle devam etti:

"Güvenli olmayan, bilinmeyen yerlere dokunulduğunda uzun süre cep telefonlarını elde tutmamaya gayret etmekte yarar var. Ayrıca el hijyenine maksimum önem göstermeliyiz. El yıkamanın mümkün olmadığı yerlerde de dezenfektanlarla ellerin temizlenmesi gerekir. Yayılımın daha hızlı olabileceği bir dönemdeyiz. Bu nedenle cep telefonlarının da birkaç saatte bir temizlenmesinde fayda var."

Dikmen, cep telefonlarına zarar vermeyecek şekilde yüzeylerinin temizlenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "El antiseptikleri ya da alkol bazlı antiseptikler veya kolonya ile birkaç saat aralıklarla silmek yeterli olacaktır. Daha da önemlisi ise el hijyenine dikkat etmektir." ifadesini kullandı.