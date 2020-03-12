Koronavirüse karşı dezenfekte ilaçlamasına büyük talep - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı dezenfekte ilaçlamasına büyük talep - Son Dakika

Koronavirüse karşı dezenfekte ilaçlamasına büyük talep

6 saat önce

EDİRNE'de, iş yerlerinin dezenfekte işlemi için başvurduğu Erkan Erkoyun (33), koronavirüs önlemleri nedeniyle çok fazla talep aldıklarını ve talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Koronavirüse karşı dezenfekte ilaçlamasına büyük talep, System.String[]
EDİRNE'de, iş yerlerinin dezenfekte işlemi için başvurduğu Erkan Erkoyun (33), koronavirüs önlemleri nedeniyle çok fazla talep aldıklarını ve talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından iş yerlerine dezenfekte ilaçlaması yaptırmak isteyenlerin sayısında da ciddi artış yaşandı. Yaklaşık 85 bin nüfuslu Keşan ilçesinde dezenfekte ilaçlaması yapan tek firma olduklarını belirten ilaçlamacı Erkan Erkoyun, talebe cevap vermekte zorlandıklarını söyledi.

'TELEFONLARIMIZ SUSMAZ OLDU'

İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ilaç yaptırmak için talep patlaması yaşadıklarını belirten Erkoyun, "Telefonlarımız susmaz oldu. İnsanlar ister istemez tedirgin durumdalar. Bu hastalığın görüleceğini biliyorlardı ama işlerini son güne bıraktılar. Bu nedenle bizde de yoğunluk oluştu. Talebe yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle okullar, iş yerleri ve toplu taşıma araçları için çok fazla talep var" dedi.

'PARADAN ZİYADE HALK SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ'

Erkan Erkoyun, insanların bu gibi salgın hastalık durumlarında sağduyulu olmaları gerektiğini ifade ederek, "Bu hastalık bulaşıcı ve ölümcül. Bu nedenle evlerinde de dezenfekteye önem vermeliler. Evlerde özellikle çamaşır suyu kullanılmalıdır. Çamaşır suyuyla özellikle ellerin sık dokunduğu kapı kolları, musluklar silinmelidir. Bizim uyguladığımız ilaçlama enfeksiyon risklerini azaltıyor. Kapalı ortamlarda, ilaçlamayla tüm mikroplar ölüyor. Ücreti de metrekare bazın değişiyor. Metrekaresi 1 liradan başlıyor. Ancak paradan ziyade halk sağlığını önemsiyoruz" diye konuştu.


- Keşanedirne
Türkiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi

Son Dakika Haberleri
15:42 ANTALYA Motosikletiyle, otomobilin açılan kapısına çarpıp, kamyonetin altında kaldı
15:42 Zeytinburnu'nda öğrencilere hijyen eğitimi verildi
15:42 CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal...
15:42 İSTANBUL-Ümraniye Belediyesi'nden virüs fırsatçılarına sıkı takip
15:42 SPOR Derbi öncesi Ali Sami Yen'e 'koronavirüs' önlemi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 15:45:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüse karşı dezenfekte ilaçlamasına büyük talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]