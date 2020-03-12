Koronavirüse karşı dezenfekte ilaçlamasına büyük talep - Son Dakika

EDİRNE'de, iş yerlerinin dezenfekte işlemi için başvurduğu Erkan Erkoyun (33), koronavirüs önlemleri nedeniyle çok fazla talep aldıklarını ve talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından iş yerlerine dezenfekte ilaçlaması yaptırmak isteyenlerin sayısında da ciddi artış yaşandı. Yaklaşık 85 bin nüfuslu Keşan ilçesinde dezenfekte ilaçlaması yapan tek firma olduklarını belirten ilaçlamacı Erkan Erkoyun, talebe cevap vermekte zorlandıklarını söyledi.

'TELEFONLARIMIZ SUSMAZ OLDU'

İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ilaç yaptırmak için talep patlaması yaşadıklarını belirten Erkoyun, "Telefonlarımız susmaz oldu. İnsanlar ister istemez tedirgin durumdalar. Bu hastalığın görüleceğini biliyorlardı ama işlerini son güne bıraktılar. Bu nedenle bizde de yoğunluk oluştu. Talebe yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle okullar, iş yerleri ve toplu taşıma araçları için çok fazla talep var" dedi.

'PARADAN ZİYADE HALK SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ'

Erkan Erkoyun, insanların bu gibi salgın hastalık durumlarında sağduyulu olmaları gerektiğini ifade ederek, "Bu hastalık bulaşıcı ve ölümcül. Bu nedenle evlerinde de dezenfekteye önem vermeliler. Evlerde özellikle çamaşır suyu kullanılmalıdır. Çamaşır suyuyla özellikle ellerin sık dokunduğu kapı kolları, musluklar silinmelidir. Bizim uyguladığımız ilaçlama enfeksiyon risklerini azaltıyor. Kapalı ortamlarda, ilaçlamayla tüm mikroplar ölüyor. Ücreti de metrekare bazın değişiyor. Metrekaresi 1 liradan başlıyor. Ancak paradan ziyade halk sağlığını önemsiyoruz" diye konuştu.

- Keşanedirne