Koronavirüse karşı el temizliğinde aşırı kolonya ve dezenfektana dikkat - Son Dakika

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlamasının ardından, dezenfektan ürünler ve kolonyaya talep arttı. Ancak uzmanlar bu alkollü ürünlerin sık kullanımının ciltte bozulmaya ve egzamaya neden olduğunu açıkladı. Uzm. Dr. Dermatolog Hacer Köksal, "Su ve sabunla el temizliği bulaştırmayı önlemek için yeterli. Egzama oluşmaması için alkollü ürün ve dezenfektan kullanımını azaltalım. Her el yıkaması sonrası etkili bir 'nemlendirici' kullanımı da bozulmuş deri bariyerimizi onaracaktır" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem vatandaşlar, hem de yetkililer önlemlerini artırdı. Yetkililer kamuya açık olan alanları dezenfekte ederken, vatandaşlar da uzmanların önerileri doğrultusunda maske ve eldiven kullanıyor, çantalarından kolonya ve dezenfektan eksik etmiyor. Ancak uzmanlar, kolonya, sabun ve dezenfektan ürünlerinin çok yoğun kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

'FAZLA KULLANIMLARI ÖNCE KURULUK SONRA EGZAMAYA YOL AÇAR'

İzmir Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hacer Köksal, kullanılan bu el hijyeni ürünlerinin dermatolojiye etkilerinin her gün biraz daha artarak görüldüğünü söyledi.

Salgına karşı alınan önlemlerde kişisel temizliğin, özellikle elleri temiz tutmanın çok önemli olduğunu, ancak bu ürünlerin fazla kullanılması halinde cildin doğal yapısını bozacağını anlatan Dr. Hacer Köksal, "Koronavirüsten korunmak isteyen kişilerin sık sık el yıkamaya, dezenfektan ve kolonya kullanımına bağlı olarak hızlıca ellerinde kuruluk ve devamında egzama gelişmektedir" dedi.

'ANNE BABALAR AŞIRIYA KAÇIYOR'

İzmir Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hacer Köksal, özellikle çocuklarının cildinin çok hassas olduğunu ve özellikle bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Bazı anne babalar maalesef bu konuda aşırıya kaçıyor. Çocuklarının sadece ellerini değil, yüzlerini de sık sık kolonyalı, alkollü mendillerle siliyorlar. Sonunda da yüzlerinde egzama gelişmiş olarak biz dermatologlara başvuruyorlar" diye konuştu.

'SU VE SABUN BULAŞIMI ENGELLEMEK İÇİN YETERLİ'

Uzm. Dr. Köksal, kişisel temizlik için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"Sağlığımızı korumak için ellerimizi en az 20 saniye, su ve normal kokusuz katı beyaz sabunla yıkamalıyız. Bu yıkamayı da öksürdükten, hapşırdıktan sonra, diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce, yemek hazırlamadan ve yemeden önce, tuvalete girmeden önce, tuvaletten çıktıktan sonra, dışarıdan eve girdiğimizde mutlaka yapmalıyız. Tüm bu temizlik önlemlerini alırken, sabun ve suyun temizliğimiz ve bulaştırmayı önlemek için yeterli olduğunu bilelim lütfen."

'ALKOLLÜ ÜRÜN KULLANIMINI AZALTALIM'

Uzm. Dr. Hacer Köksal, cildin yapısının bozulmaması için alkollü ürün kullanımının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Egzama oluşmaması için alkollü ürün ve dezenfektan kullanımını azaltalım. Her el yıkaması sonrası etkili bir nemlendirici kullanımı bozulmuş deri bariyerimizi onaracaktır. Bariyeri bozulmuş bir deri vücuda yeni enfeksiyon giriş kapısı olarak görülür. Su, sabun ve nemlendirici ellerimizi temiz ve sağlıklı yapar" dedi.