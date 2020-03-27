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Koronavirüse karşı 'Evde Kal'! Ev ortamı çocuklar için güvenilir mi? İstismar riski var mı?
6 saat önce
Koronavirüsün salgınına karşı önlem olarak dünya çapında yapılan “evde kal” çağrıları, evin virüse karşı en güvenli yer olduğu varsayımına dayanıyor. Peki virüs dışındaki hayati tehditler düşünüldüğünde, ev gerçekten herkes için güvenli bir yer mi?
Koronavirüsün salgınına karşı önlem olarak dünya çapında yapılan "Evde Kal" çağrıları, evin virüse karşı en güvenli yer olduğu varsayımına dayanıyor. Peki virüs dışındaki hayati tehditler düşünüldüğünde, ev gerçekten herkes için güvenli bir yer mi?
Çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddetin dünya çapında salgın dönemlerinde arttığını ve evin kırılgan kesimler için bir cehenneme dönüşebildiğini kanıtlayan birçok bilimsel çalışma yapılırken, günümüzde Covid-19'un ilk olarak ortaya çıktığı Çin'de karantina döneminde aile içi şiddet neredeyse üç katına çıkmış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43
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