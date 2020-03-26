Koronavirüse karşı evde kalan hamilelere tavsiyeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı evde kalan hamilelere tavsiyeler - Son Dakika

Koronavirüse karşı evde kalan hamilelere tavsiyeler

6 saat önce

Koronavirüs salgını sebebiyle 'evdeKal' sloganına uyarak evden çıkmayan hamilelere tavsiyelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr.

Koronavirüse karşı evde kalan hamilelere tavsiyeler, System.String[]

Koronavirüs salgını sebebiyle 'evdeKal' sloganına uyarak evden çıkmayan hamilelere tavsiyelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, "Bu noktada gebelerin özellikle tuz kısıtlamasına gitmesi önem arz eder, bununla birlikte sıvı alımını artırarak günde 8-10 bardak su içmeye dikkat etmeliler, evde kalmayla birlikte azalan hareketi artırmaya yönelik evin içerisinde kısa yürüyüş turları yapılabilir." dedi.

Koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı olarak herkes günlerini evde kalarak geçiriyor. Bu duruma bağlı olarak bir yandan beslenme alışkanlıkları değişmekte bir yandan da hareketsiz geçirilen süre artış gösteriyor. Her birey için kilo kontrolünü sağlamak önemli olduğu gibi anne adayları için de sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek ve 9 aylık yolculuğu ideal kiloda tamamlamak çok önemli olduğunu söyleyen Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın; "Gereğinden fazla kilo, gebelik tansiyonu ve gebelik şekeri gibi riskleri beraberinde getirir." dedi.

Doç. Dr. Kübra Boynukalın, evde geçirilen süre zarfında anne adaylarının dengeli bir beslenme düzeni benimsemelerini, hareketsizliğe bağlı oluşabilecek ödemin önüne geçmek amacıyla evin içinde kısa yürüyüş turları yapmalarını ve kendilerini stres faktöründen uzak tutacak hobilere yönelmeleri gerektiğini belirtti.

"'İKİ CANLIYIM' DÜŞÜNCESİYLE FAZLA YEMEK YEMEK, EVDE KALINAN BU DÖNEMDE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİ"

Anne adaylarının hamilelik sürecinin ilk anlarından itibaren hormonal birtakım değişiklikler yaşadıklarının altını çizen Doç. Dr. Kübra Boynukalın, "Buna bağlı olarak bağışıklık sistemlerinin zayıfladığı ve enfeksiyonlara karşı daha açık oldukları da bilinmektedir. Koronavirüsün gebeliği ne şekilde etkilediğine dair elimizde net bir kanıt olmamasıyla birlikte aynı virüs ailesinden gördüğümüz MERS ve SARS salgınlarında gebelerin çok ciddi anlamda etkilendiğini biliyoruz. Tüm dünya olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde anne adaylarımıza kesinlikle evden çıkmamalarını ve tüm tedbirlere uyulması gerektiğini hassasiyetle belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gebelik, anne adayının beslenmesine özel olarak dikkat etmesi gereken bir süreç olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kübra Boynukalın, "Özellikle koronavirüs sebebiyle günümüzün neredeyse tamamını evde geçirdiğimiz şu günlerde gebelerimizin beslenme alışkanlıklarına ve kilo kontrolüne dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Gereğinden fazla kilo almak gebelik tansiyonu ve gebelik şekeri gibi birtakım riskleri beraberinde getirir. Aynı zamanda normal doğum yapmak isteyen hamilelerin bu isteklerini zorlaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkar. Anne adayları hem hayvansal proteinleri hem de kuru fasulye, nohut gibi bitkisel proteinleri kullanarak dengeli beslenmelerine dikkat etmeli. Omega içeriği yüksek olan ceviz, badem gibi besinlerle sağlıklı ara öğün atıştırmalıkları yapmalı, kan şekerini hızlı yükselten pirinç ve makarna yerine bulgur tercih etmelidir, 'İki canlıyım' düşüncesiyle fazla yemek yemek, evde kalınması gereken bu dönemde yapılabilecek en büyük hatalardan biri" açıklamalarıyla uyarılarda bulundu.

"HAREKETSİZLİĞE BAĞLI OLUŞABİLECEK ÖDEMİ ÖNLEMEK İÇİN TUZDAN UZAK DURULMALI"

Hamilelik döneminde en sık karşılaşılan problemlerden birinin ödem olduğunu kaydeden Doç. Dr. Boynukalın, "Özellikle anne adayının hamilelik dönemi öncesinde fazla kilo problemi varsa ve hamilelikte de hızla kilo almaya devam ediyorsa ödemle karşılaşmak kaçınılmaz hale gelir. Koronavirüsle mücadele etmek amaçlı evde geçirilen sürenin artışıyla birlikte hareketsizlik de beraberinde ödem sorununu doğurabilir. Bu noktada gebelerin özellikle tuz kısıtlamasına gitmesi önem arz eder, bununla birlikte sıvı alımını artırarak günde 8-10 bardak su içmeye dikkat etmeliler, evde kalmayla birlikte azalan hareketi artırmaya yönelik evin içerisinde kısa yürüyüş turları yapılabilir, ağır olmadığı sürece hafif egzersizler, pilates ve yoga gibi sporlar tercih edilebilir." ifadelerini kullandı.

"STRESTEN UZAK DURMAK İÇİN EVDE YAPILABİLECEK AKTİVİTELERE YÖNELMELİLER"

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede beden ve ruh sağlığının bir bütün olduğu unutulmaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kübra Boynukalın "Toplum olarak kaygı düzeyimizi etkileyen bu durum anne adayları için de doğacak bebeklerinin geleceğine dair endişe oluşturmaktadır. Bebeklerini kucağına almak için gün sayan anne adaylarının bu süreçte stresten uzak durmaları çok önemlidir. Stresin doğum riskini arttırdığını, gebelik tansiyonunu artırıcı etkileri olduğunu biliyoruz. Bu tarz risklerden hastalarımızın korunabilmesi için stresi minimalize etmeleri gerekiyor. Bu nedenle gebelerimizin stresten uzak duracak hobilerine yönlenmeleri gerekmektedir. Zor günler geçiriyoruz fakat bu üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum değil, inşallah güzel günler bizi bekliyor. Bu nedenle anne adaylarının kendilerine farklı uğraşlar bulmaları; koronavirüs odaklı yaşamamaları, sosyal medyada yer alan doğruluğu kesin olmayan endişe verici bilgilerden uzak durmaları; örgü örmek, kitap okumak, film izlemek, puzzle yapmak gibi kendilerini meşgul edecek farklı aktivitelerle ilgilenmeleri önemli. Ayrıca evde sessiz bir ortam sağlayarak, sakin bir müzik eşliğinde nefes terapileri yaparak stres yönetimini sağlayabilmeleri önerilir" şeklinde belirtti.

(İHA)

Koronavirüs, Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum         
17:20
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu         
17:12
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı         
16:48
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı         
16:44
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti         
16:41
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde         
16:27
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü         
16:20
Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı         
16:17
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı         
16:15
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı         
16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı         
16:04
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi         
16:04
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor         
16:00
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı         
15:56
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi         
15:53
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu         
15:50
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu         
15:45
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı         
15:42
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 18:17:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüse karşı evde kalan hamilelere tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]