Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için tatlı ikram edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için kentin geleneksel tescilli tatlısı "kadayıf" ikram edildi.

Kentte tatlı imalatı yapan bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, zaman kavramı gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına moral için Dicle Üniversitesi Hastaneleri personeline tatlı ikramında bulundu.

Firmanın yöneticisi Ahmet Altunbay, sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak çalıştığını söyledi.

Sağlık personeline destek amacıyla tatlı ikramında bulunduklarını anlatan Altunbay, " Ankara'da şubemiz var. Orada da sağlık çalışanlarına destek olacağız. Bütün esnafımızı destek olmaya davet ediyorum. Bu zor günlerde gecesini gündüzüne katan ve çocuklarından ayrı kalarak hizmet eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Dicle Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cafer Güloğlu ise çalışanlarına tatlı ikram eden ustalara teşekkür etti.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan Güloğlu, "Hastalığın yayılmasının engellenmesi adına vatandaşlar evlerinde kalsınlar. Hastanede her zaman sağlık hizmeti vermek için bekliyoruz. Bu tür günlerde sağlık çalışanlarının hatırlanması morallerini daha yüksek tutar." ifadelerini kullandı.